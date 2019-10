Articol publicat in: Life

Zi tristă pentru cultură. Anunţul trist a fost făcut duminică

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Poetul John Giorno a încetat din viață la 82 de ani. El era considerat una dintre figurile marcante ale activismului new-yorkez, oferind, printre altele, și sprijin colegilor afectați de virusul HIV. Poetul John Giorno, cunoscut pentru lucrările sale care s-au situat la intersecţia dintre literatură, artă, muzică şi activism în New York, a încetat din viaţă la 82 de ani, arată platforma Art News. Giorno era recunoscut pentru implicarea sa în literatură, artă, muzică și activism în New York, notează stirescu.ro. John Giorno a fost eroul filmului experimental realizat de Andy Warhol în 1963, "Sleep". Pelicula, care durează cinci ore și douăzeci de minute, îl arată exclusiv pe tânărul Giorno dormind. Cea mai cunoscută lucrare a sa rămâne "Dial-A-Poem", o instalație din 1967, care a oferit un număr de telefon la care oricine putea suna pentru a auzi un poem. Numărul +1 641-793-8122 a rămas activ până în prezent și pot fi ascultate texte scurte semnate de autori ca Frank O'Hara, David Henderson, John Ashberry sau Laurie Anderson. loading...

