Ziua şi plecarea din PSD. Pro România mai câştigă un deputat social democrat

Ieri, deputatul Georgian Pop a decis să plece și el din PSD înspre Pro România. Aceeași decizie a luat-o, tot în cursul acestei săptămâni, și fostul premier Mihai Tudose.

"Decizia pe care am luat-o astăzi vine după o lungă perioadă de reflecţie şi după consultări cu oamenii alături de care am făcut politică social-democrată în ultimii 20 de ani. Concluzia la care am ajuns este că după 20 de ani nu mă mai regăsesc în modul în care se face politică în PSD. Am făcut parte din echipa de conducere a PSD care a câştigat alegerile din 2016, am realizat un capitol important din programul de guvernare, dar, din păcate, viziunea mea politică diferă faţă de modul în care actuala echipă de conducere a înţeles să guverneze. Cei care conduc astăzi PSD nu înţeleg că prin politică trebuie să uneşti oamenii. Ei aleg ca prin politică să îi divizeze. De când este preşedintele PSD, Liviu Dragnea a divizat întreaga societate, inclusiv viaţa internă de partid", a transmis Georgian Pop presei.

El precizează că este deputat ales în Bucureşti într-o echipă de oameni alături de care a lucrat cu plăcere.

"Din păcate, Liviu Dragnea a divizat inclusiv organizaţia de la Bucureşti şi a alimentat conflicte între colegi, între membrii aceleiaşi echipe, aşa cum nu s-a întâmplat niciodată. Ultimele 24 de ore sunt elocvente. Politica nu se face cu pumnul! Din păcate, politica pumnului în masă a dus ca PSD să fie astăzi un partid din ce în ce mai urât de oameni. Chiar şi de cei care în 2016 au votat acest partid. Mă alătur astăzi colegilor din Pro România pentru a construi o alternativă pentru cei care aşteaptă o guvernare eficientă şi profesionistă", a adăugat Pop.