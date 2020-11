Zodiac CHINEZESC 2-8 NOIEMBRIE 2020. Mesajul de la inteleptii din Orient pentru cele 12 zodii!

In astrologia chinezeasca, anul 2020 este un an al belsugului, al perspectivelor pozitive si al ocaziilor favorabile. Se va caracteriza prin fluctuatii si speculatii ale pietei si, in general, ale marfurilor. Economia mondiala va intra intr-o perioada de crestere. Afacerile vor cunoaste o amplitutine maxima, bogatiile se vor acumula, iar averile se pot face usor. Totusi, acesta este si un punct important pentru investitii pe termen lung (Sobolanul aduce noroc si bogatie) si care pot aduce rezultate in alti ani mai putini buni din acest punct de vedere.

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

Vino in fiecare sambata pe Sfatulparintilor.ro pentru a afla mesajele intelepciunii chinezesti pentru zodia ta!

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Ai putea intalni obstacole in calea ta, insa calea compromisului poate fi de bun augur. "Dragostea pluteste in aer" de miercuri in colo. Cuplurie se vor simti apropiate din ce in ce mai mult, iar weekend-ul se anunta plin de viata. Daca esti singur, iesi din rutina si distreaza-te.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Saptamana se anunta de bun augur pentru afaceri. Totusi, nu ingora partenerul de cuplu. Ai nevoie si de afectiune si romantism in viata ta. In weekend, asteapta-te la intalniri calduroase cu familia, prietenii. Poate ai ceva de sarbatorit? Daca esti singur, alege-ti cu atentie potentialii parteneri.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Pregateste-te pentru un joc al puterii. Castigi "batalia" mentinandu-ti calmul. Fa un pas in spate, vezi unde gresesc ceilalti si invata din greselile lor. Romantismul este in aer toata saptamana. Vineri si sambata se anunta zile picante din acest punct de vedere. Lasa-te purtat de aripile iubirii. Universul iti ofera o saptamana memorabila

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.