Zodiac CHINEZESC 30 MARTIE – 5 APRILIE 2020. Mesajul de la inteleptii din Orient pentru cele 12 zodii!

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Acesta este un moment de referinta in care ar trebui sa contempli obiectivele personale si profesionale pe care doresti sa le atingi in perioada urmatoare. Tendinta este sa te concentrezi pe copaci, nu pe padure, insa trebuie sa ai si o imagine de ansamblu asupra ceea ce se intampla in viata ta. Este un bun moment sa faci planuri, analize si sa poti merge inainte dupa ce trece aceasta situatie.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Ramai in contact cu o persoana speciala pentru tine. Sunt semne ca relatia evolueaza intr-o directie pozitiva. Cu toate acestea, nu lasa lucrurile sa iti scape de sub control. Depune un efort pentru ca persoana respectiva sa-ti cunoasca sentimentele si intentiile, sa stie ca se poate baza pe tine oricand. In plan profesional ai nevoie de mai multa comunicare cu oamenii care impart aceleasi obiective ca tine.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Ce obiective de pe lista de rezolutii au ramas neimplinite. Acum este un moment prielnic sa te ocupi de ele. Nu este exclus un nou flux de venituri neasteptate. Primesti oferte care iti vor aduce mai multi bani in buzunar. Ai mai multa incredere in tine si fa ce simti ca trebuie sa faci.

