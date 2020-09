Zodiac CHINEZESC 7-13 SEPTEMBRIE 2020. Mesajul de la inteleptii din Orient pentru cele 12 zodii!

In astrologia chinezeasca, anul 2020 este un an al belsugului, al perspectivelor pozitive si al ocaziilor favorabile. Se va caracteriza prin fluctuatii si speculatii ale pietei si, in general, ale marfurilor. Economia mondiala va intra intr-o perioada de crestere. Afacerile vor cunoaste o amplitutine maxima, bogatiile se vor acumula, iar averile se pot face usor. Totusi, acesta este si un punct important pentru investitii pe termen lung (Sobolanul aduce noroc si bogatie) si care pot aduce rezultate in alti ani mai putini buni din acest punct de vedere.

Nu stii exact ce zodie esti in zodiacul chinezesc? Verifica aici!

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

Vino in fiecare sambata pe Sfatulparintilor.ro pentru a afla mesajele intelepciunii chinezesti pentru zodia ta!

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Poate avea loc in aceasta saptamana o intalnire cu un vechi prieten sau coleg. Vorbeste ceea ce gandesti si exprima-ti cu sinceritate sentimentele si totul va curge corect si constructiv intre voi. In preajma mijlocului saptamanii, va fi nevoie sa iei decizii rapide la munca. Urmeaza-ti intuitia si ai incredere in ea. Weekendul va fi ceea ce vrei tu sa fie in el, deci implica-te in avans cu ganduri si efort ca sa iasa ce iti doresti.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Sarcinile de facut in aceasta saptamana iti pot parea obositoare si coplesitoare dar de indata ce te mobilizezi sa le faci si avansezi cu facutul lor, vei vedea ca ai aripi de zbor. Nativii zodiei care cauta sa iti intareasca sau reconstruiasca o relatie de iubire sau un parteneriat, trebuie sa se gandeasca cum sunt vazuti de cealalta persoana si cum sunt percepute actiunile lor. Poate fi timpul sa te schimbi un pic si sa iti arati si partea iubitoare si delicata.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Petrece timp cu prietenii si oamenii dragi in aceasta saptamana. Daca planifici un eveniment, o sarbatoare, include pe toti care simti ca e bine sa fie inclusi si tine cont si de nevoile altora. Toata saptamana pot fi stresuri sau frecusuri suplimentare la munca. Din fericire, weekendul are pentru tine ceva distractie si chiar vibratii romantice, in special daca esti singur.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.