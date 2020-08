Zodiac chinezesc ani. Ce zodie esti in horoscopul chinezesc

Un an chinezesc incepe la a doua sau a treia Luna Noua dupa solstitiul de iarna (in functie de numarul de Luni Noi dintre doua solstitii de iarna). Prin urmare, data la care cade Anul Nou chinezesc in calendarul gregorian este variabila intre 20 ianuarie si 20 februarie. Fiecarui an din calendarul chinezesc ii este asociat un nume compus din doua parti: o tulpina celesta si o ramura terestra.

Zodiac chinezesc ani. Exista 10 tulpini celeste:

Jia (lemn – in stare naturala)

Yi (lemn – prelucrat)

Bing (foc – natural)

Ding (foc – artificial)

Wu (pamant – sol natural)

Ji (pamant – lut prelucrat)

Geng (metal – in stare naturala, minereu)

Xin (metal – prelucrat)

Ren (apa – curgatoare)

Gui (apa – statatoare)

Zodiac chinezesc 2019

Zodiac chinezesc ani. Ramurile terestre sunt cele 12 animale

Zi (Sobolan)

Chou (Bivol)

In (Tigru)

Mao (Iepure)

Chen (Dragon)

Si (Sarpe)

Wu (Cal)

Wei (Capra)

Shen (Maimuta)

You (Cocos)

Xu (Caine)

Hai (Mistret)

Iata zodiile horoscopului chinezesc pe ani.

Zodiac chinezesc ani. Anul Sobolanului

Prima zi Ultima zi Element asociat

02/05/1924 01/23/1925 Lemn (yang)

01/24/1936 02/10/1937 Foc (yang)

02/10/1948 01/28/1949 Pamant (yang)

01/28/1960 02/14/1961 Metal (yang)

02/15/1972 02/02/1973 Apa (yang)

02/02/1984 02/19/1985 Lemn (yang)

02/19/1996 02/06/1997 Foc (yang)

02/06/2008 01/25/2009 Pamant (yang)

01/25/2020 02/11/2021 Metal (yang)

