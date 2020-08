Zodiac chinezesc LUNAR AUGUST 2020. Noi energii interpretate de inteleptii din Orient pentru zodia ta!

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Anul Mistretului a fost inlocuit la 25 ianuarie 2020 cu cel al Sobolanului de Metal. In astrologia chinezeasca, anul 2020 este un an al belsugului, al perspectivelor pozitive si al ocaziilor favorabile. Se va caracteriza prin fluctuatii si speculatii ale pietei si, in general, ale marfurilor. Economia mondiala va intra intr-o perioada de crestere. Afacerile vor cunoaste o amplitutine maxima, bogatiile se vor acumula, iar averile se pot face usor. Totusi, acesta este si un punct important pentru investitii pe termen lung (Sobolanul aduce noroc si bogatie) si care pot aduce rezultate in alti ani mai putini buni din acest punct de vedere.

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta in LUNA AUGUST 2020:

Zodiac chinezesc LUNAR AUGUST 2020 Sobolan

Sobolanul nu se poate lauda ca ar avea noroc pe mai toate planurile. Relatia de dragoste se indreapta in directia dorita, insa se va confrunta cu obstacole din punct de vedere financiar si al sanatatii.

Nici in cariera lucrurile nu sunt promitatoare. Relatiile cu colegii si superiorii sunt turbulente si ai probleme in atingerea obiectivelor profesioanale. Ar trebui sa continui sa muncesti si sa te astepti la lucruri bune in viitor. Ar trebui sa eviti cat de mult poti conflictele.

Castigi bani frumosi, insa cheltui si mai mult. Asa ca fii mai cumpatat. Daca esti singur, vei avea multe sanse sa schimbi lucrurile.

Zodiac chinezesc LUNA AUGUST 2020 Bivol

Se anunta o luna nici prea buna, insa nici prea rea.

Dezvoltarea profesionala poate avea loc doar daca ai relatii bune cu colegii si superiorii. Toate obstacolele pot fi depasite cu rabdare.

Din punct de vedere financiar, veniturile arata excelent. Totusi, te poti confrunta cu pierderi din cauza cheltuililor in exces sau a investitiilor neinspirate.

Relatia cu partenerul este volatila. Armonia poate fi obtinuta prin comunicare si compromis.

Zodiac chinezesc AUGUST 2020 Tigru

Trendul va fi pozitiv pentru tigri.

Obtin succese importante la locul de munca pentru ca depasesc orice obstacol ar intampina. Oamenii de afaceri isi voir gusta din fructul succesului. Calatoriile din motive profesionale se vor dovedi extrem de profitabile.

Rezultatele financiare sunt incurajatoare. Vei primi bani din surse neasteptate, diferite fata de cele profesionale. Surplusul banesc poate fi investit in alte afaceri.

Relatia de cuplu ar putea fi usor tensionata. Insa impreuna cu partenerul vei gasi solutii la orice problema.

