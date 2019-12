Zodiac chinezesc LUNAR DECEMBRIE 2019. Noi energii interpretate de inteleptii din Orient pentru zodia ta!

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Anul Mistretului va tine pana pe 25 ianuarie 2020 cand va fi inlocuit cu cel al Sobolanului de Metal.

Anul Mistretului de Pamant este un an bun pentru toti : un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistretului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va exista si o urma de ezitare, sovaiala, de indoiala in fortele proprii.

Acest an este unul dintre cei mai abundenti. La dolce vita este foarte mult dorita si traita de senzualul Mistret. Motto-ul anului 2019 este "Traieste-ti viata din plin!". Mistretul este harnic si darnic. Este foarte mandru de cavalerismul si extravaganta sa.

Norocosul Mistret aduce cu el multumire si siguranta. Acesta este un an in care poti fi fericit fara sa ai nevoie de prea multe succese sau prea multi bani. Nu vor exista multe dificultati pentru aceste impliniri, iar placidul Mistret va radia bunavointa.

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta in LUNA DECEMBRIE 2019 :

Zodiac chinezesc LUNAR DECEMBRIE 2019 Sobolan

Incepe un nou ciclu de 12 luni pentru tine. Pregateste-te sa lasi trecutul in urma si sa te gandesti la prezent si viitor. Apar oportunitati in cariera. Nu este exclus sa iti gasesti alt job sau sa fii promovat. Vei avea o responsabilitate mai mare, insa si veniturile cresc.

In amor, te bucuri de o charisma puternica. Magnetismul tau atrage oameni in jur, iar eclipsa solara din 25 decembrie poate fi semnalul ca esti pregatit pentru o noua relatie. Daca ai deja partener, poate ca a venit vremea sa oficializati totul in fata prietenilor si rudelor.

Zodiac chinezesc LUNA DECEMBRIE 2019 Bivol

Se anunta o perioada intensa pentru tine, mai ales intre Craciun si Anul nou. Esti pregatit sa-ti iei viata in maini si sa ai un inceput proaspat in 2020. Pana atunci, te pregatesti sa inchizi un ciclu lunar personal de 12 luni si ai nevoie de mai mult timp pentru tine ca sa reflectezi asupra ceea ce s-a petrecut si asupra ceea ce iti doresti sa se intampla in viitor.

In plan amoros, luna decembrie se anunta bogata in evenimente intime ce vor contribui la crearea unor amintiri extraordinare. Se anunta activitti sociale care te vor incarca cu energie pozitiva. Daca esti singur, iti poti gasi dragostea la una din petrecerile caritabile la care vei participa. Noteaza data de 10 decembrie in calendar. Ceva maret urmeaza sa se intample.

Zodiac chinezesc LUNAR DECEMBRIE 2019 Tigru

Luna decembrie se anunta activa si competitive din punct de vedere profesional. Este posibil sa redescoperi pasiuni, hobby-uri din trecut, care sa-ti aduca zambetul pe buze si sa te relaxeze. Te simti energic si, totusi, putin nostalgic dupa ceva din trecut.

In amor, Venus iti lumineaza calea si iti aduce oportunitati noi in dragoste sau prietenie. Daca esti in cautarea jumatatii, foloseste-te de aceasta energie pentru a atrage oameni interesanti in jurul tau. Luna plina din 11 decembrie iti da aripi. Profita la maximum de aceasta perioada pozitiva.

