Zodiac chinezesc LUNAR IULIE 2020. Noi energii interpretate de înţelepţii din Orient pentru zodia ta!

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Nu stii exact ce zodie esti in zodiacul chinezesc? Verifica aici!

Anul Mistretului a fost inlocuit la 25 ianuarie 2020 cu cel al Sobolanului de Metal. In astrologia chinezeasca, anul 2020 este un an al belsugului, al perspectivelor pozitive si al ocaziilor favorabile. Se va caracteriza prin fluctuatii si speculatii ale pietei si, in general, ale marfurilor. Economia mondiala va intra intr-o perioada de crestere. Afacerile vor cunoaste o amplitutine maxima, bogatiile se vor acumula, iar averile se pot face usor. Totusi, acesta este si un punct important pentru investitii pe termen lung (Sobolanul aduce noroc si bogatie) si care pot aduce rezultate in alti ani mai putini buni din acest punct de vedere.

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta in LUNA IULIE 2020:

Zodiac chinezesc LUNAR IULIE 2020 Sobolan

Previziule pentru zodia ta sunt excelente in luna iulie. In cariera vestile sunt bune, insa, ca sa ajungi la rezultatele dorite, ar trebui sa muncesti ceva mai mult. Finantele pot fi suficient pentru a acoperi cheltuielile de rutina, insa evita investitiile riscante. La capitolul dragoste, daca esti singur, sunt sanse foarte mari sa intalnesti pe cineva speciala. Capitolul sanatate te poate pune putin in dificultate, insa daca ai grija la dieta si iti stabilesti o rutina de exercitii fizice, ai putea evita niste neplaceri.

Zodiac chinezesc LUNA IULIE 2020 Bivol

Luna iulie iti promite multe, mai ales la capitolul profesie. Te poti astepta la schimbari la locul de munca, insa te vei bucura de suportul colegilor si superiorilor. Rezultatele nu se vor lasa asteptate. Totusi, desi vei ajunge sa castigi mai multi bani, evita sa ai cheltuieli extravagante. Fa-ti un buget si incearca sa nu arunci cu banii in stanga si in dreapta. Daca esti singur, se anunta debutul unei idile, iar cuplurile casatorite se bucura de pace si armonie. La capitolul sanatate ai o singura avertizare: ai grija ce mananci.

Zodiac chinezesc IULIE 2020 Tigru

Luna iulie este pentru tine una de reflectie si transformare. Analizeaza unde ai gresit si invata din trecut. Cresterea in cariera se poate realiza numai daca depui eforturi sustinute si, mai ales, daca nu gragesti lucrurile. La capitolul finante, lucrurile nu stau chiar roz, insa nu trebuie sa scazi calitatea serviciilor tale. Va veni soarele si pe strada ta. Stresul puternic iti poate afecta starea de sanatate, de aceea este recomandat sa mananci sanatos, sa te odihnesti bine si sa faci exercitii de relaxare.

