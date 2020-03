Zodiac chinezesc LUNAR MARTIE 2020. Noi energii interpretate de înţeleptii din Orient pentru zodia ta

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Anul Mistretului a fost inlocuit la 25 ianuarie 2020 cu cel al Sobolanului de Metal. In astrologia chinezeasca, anul 2020 este un an al belsugului, al perspectivelor pozitive si al ocaziilor favorabile. Se va caracteriza prin fluctuatii si speculatii ale pietei si, in general, ale marfurilor. Economia mondiala va intra intr-o perioada de crestere. Afacerile vor cunoaste o amplitutine maxima, bogatiile se vor acumula, iar averile se pot face usor. Totusi, acesta este si un punct important pentru investitii pe termen lung (Sobolanul aduce noroc si bogatie) si care pot aduce rezultate in alti ani mai putini buni din acest punct de vedere.

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta in LUNA MARTIE 2020:

Zodiac chinezesc LUNAR MARTIE 2020 Sobolan

Se anunta o imbunatatire a vietii tale, mai ales in plan profesional. Primesti sprijinul persoanelor cu functii superioare. Ti se incredinteaza proiecte manageriale importante. Cresterea ta va fi influentata de rezultatul acesto proiecte, deci nu te culca pe o ureche. Familia si prietenii iti vor sustine ambitiile in cariera, asa ca ai pe cine te baza. Din fericire, si starea de sanatate, si nivelul energiei sunt la cote ridicate, ca sa poti realiza tot ce iti doresti. Pastreaza-ti optimismul si bucuria de a trai.

Zodiac chinezesc LUNA MARTIE 2020 Bivol

Desi pot aparea turbulente pe frontul astral al lunii martie, nu trebuie sa disperi. Orice obstacol iti apare in cale il poti rezolva cu calm si cu intelepciune. Atmosfera de la birou poate fi tensionata si concurentiala, insa daca iti pastrezi claritatea mentala vei putea sa-ti duci sarcinile la bun sfarsit. Nu te sfii sa-ti aperi punctele de vedere si sa arati o opozitie ferma in cazul in care cineva incearca sa-ti fure ideile. Nu sta prea mult in preajma colegilor cu energie negative. In familie, ai parte de suportul celor dragi, asa ca le poti spune de fiecare data pasul.

Zodiac chinezesc LUNAR MARTIE 2020 Tigru

Perspectivele lunii martie sunt benefice pentru nativii acestei zodii. Viata profesionala poate avea provocarile sale, insa nu e nimic care sa te dea peste cap. Trebuie doar sa-ti arati profesionaismul si harnicia. Nu te astepta la recompense sau promovari majore in aceasta luna, dar nu trebuie sa renunti la a da ce e mai bun din tine. Vor aparea si rezultatele, chiar daca nu imediat. Cu toate acestea, nu iti neglija starea de sanatate si asigura-te de te odihnesti suficient de mult si mananci lucruri sanatoase.

