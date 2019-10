Zodiac chinezesc LUNAR OCTOMBRIE 2019. Noi energii interpretate de înţelepţii din Orient pentru zodia ta!

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Anul Mistretului va tine pana pe 25 ianuarie 2020 cand va fi inlocuit cu cel al Sobolanului de Metal.

Anul Mistretului de Pamant este un an bun pentru toti : un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistretului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va exista si o urma de ezitare, sovaiala, de indoiala in fortele proprii.

Acest an este unul dintre cei mai abundenti. La dolce vita este foarte mult dorita si traita de senzualul Mistret. Motto-ul anului 2019 este "Traieste-ti viata din plin!". Mistretul este harnic si darnic. Este foarte mandru de cavalerismul si extravaganta sa.

Norocosul Mistret aduce cu el multumire si siguranta. Acesta este un an in care poti fi fericit fara sa ai nevoie de prea multe succese sau prea multi bani. Nu vor exista multe dificultati pentru aceste impliniri, iar placidul Mistret va radia bunavointa.

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta in LUNA OCTOMBRIE 2019 :

Zodiac chinezesc LUNAR OCTOMBRIE 2019 Sobolan

Sunt multe lucruri pe care ai vrea sa le vizitezi si oameni pe care ai vrea sa-I revezi. Iata o luna prielnica pentru a face acest lucru. Luna octombrie este pentru Sobolani o luna a socializarii, a distractiei, a incarcarii bateriilor. Intalnirea cu diverse persoane iti poate fi benefica si in plan profesional. Deci urmareste-ti interesele!

Zodiac chinezesc LUNA OCTOMBRIE 2019 Bivol

Luna octombrie se anunta o luna in care poti fi competitive. Rezolva-ti problemele din cariera, urmareste oportunitatile, vezi care sunt beneficiile. Fii gata sa accepti orice provocare. Analizeaza fiecare pas si vezi cat de sus te poate duce. Tinteste cat mai sus si nu te multumi cu putinul.

Zodiac chinezesc LUNAR OCTOMBRIE 2019 Tigru

Pentru Tigru, acesta este un moment prielnic pentru a merge in vacanta. Sau macar pentru a-si planui o calatorie. Spirit liber, nu ai nevoie de prea multe incurajari pentru a-ti deschide aripile si a te lasa purtat in zbor de vant. Da-ti voie sa cutreieri, sa-ti satisfaci curiozitatile si nevoia de aventura. Nu este exclusa nici o schimbare in cariera care sa determine aparitia mai multor deplasari.

