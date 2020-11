Zodiac chinezesc NOIEMBRIE 2020. Noi energii interpretate de inteleptii din Orient pentru zodia ta!

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Nu stii exact ce zodie esti in zodiacul chinezesc? Verifica aici!

Anul Mistretului a fost inlocuit la 25 ianuarie 2020 cu cel al Sobolanului de Metal. In astrologia chinezeasca, anul 2020 este un an al belsugului, al perspectivelor pozitive si al ocaziilor favorabile. Se va caracteriza prin fluctuatii si speculatii ale pietei si, in general, ale marfurilor. Economia mondiala va intra intr-o perioada de crestere. Afacerile vor cunoaste o amplitutine maxima, bogatiile se vor acumula, iar averile se pot face usor. Totusi, acesta este si un punct important pentru investitii pe termen lung (Sobolanul aduce noroc si bogatie) si care pot aduce rezultate in alti ani mai putini buni din acest punct de vedere.

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta in LUNA NOIEMBRIE 2020:

Zodiac chinezesc LUNAR NOIEMBRIE 2020 Sobolan

Descoperi ca lucrurile devin din ce in ce mai usoare pentru tine. Ai muncit din greu in aceste ultime 10 luni, ti-ai netezit calea spre succes, iar acum este momentul sa abordezi directii noi, sa-ti faci planuri noi. Luna iti lumineaza cerul tau si calea ta spre noi culmi, iar Marte direct deschide calea unor noi oportunitati pe care ti le doresti.

Zodiac chinezesc LUNA NOIEMBRIE 2020 Bivol

Ai muncit din greu ca sa ajungi aici. Se anunta o incununare a realizarilor tale, o lansare de produse, o promovare, o marire de salariu. In plan amoros, se anunta un mix interesant. Cineva din sfera profesionala iti marturiseste sentimentele. Sau poate cineva cu care ai o relatie amoroasa se implica in rezolvarea unor probleme profesionale. O buna bucata de vreme vei putea impleti frumos afacerile cu placerea. Daca esti singur, ai putea intalni o persoana pe care o admiri in secret de multa vreme si care iti face complimente. Accepta-le si fa-ti curaj sa spui si tu ce simti.

Zodiac chinezesc NOIEMBRIE 2020 Tigru

Te-ai putea simti mai lent la inceput de luna. Sunt multe lucruri pe care le-ai lasat in urma de luna trecuta. Ar fi cazul sa te mobilizezi ca sa mergi inainte. Marte si Mercur intra in miscare directa, ceea ce atrage oportunitati de a face bani. Actioneaza, negociaza, croieste-ti calea spre succes. Timpul petrecut alaturi de copii sau rude tinere te anima. Daca urmeaza o aniversare importanta, este cazul sa o marchezi asa cum se cuvine. In plan amoros, este recomandat sa ramai pozitiv. Poate aparea o reconciliere cu cineva de care te-ai indepartat acum multa vreme.

