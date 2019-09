Zodiac CHINEZESC săptămâna 16-22 SEPTEMBRIE 2019. Mesajul de la înţelepţii din Orient pentru cele 12 zodii!

Anul Mistretului de Pamant este un an bun pentru toti : un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistretului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va exista si o urma de ezitare, sovaiala, de indoiala in fortele proprii.

Acest an este unul dintre cei mai abundenti. La dolce vita este foarte mult dorita si traita de senzualul Mistret. Motto-ul anului 2019 este "Traieste-ti viata din plin!". Mistretul este harnic si darnic. Este foarte mandru de cavalerismul si extravaganta sa.

Norocosul Mistret aduce cu el multumire si siguranta. Acesta este un an in care poti fi fericit fara sa ai nevoie de prea multe succese sau prea multi bani. Nu vor exista multe dificultati pentru aceste impliniri, iar placidul Mistret va radia bunavointa.

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Esti sensibil la critici si poti ajunge chiar sa jignesti oamenii care iti arata unde gresesti. In acelasi timp, insa, atunci cand simti ca ai facut ceva nepotrivit, esti primul care vrea sa remedieze problema. In plan profesional, incearca sa te tii de ceea ce ai promis. Nu te mai lasa influentat de ce spun altii, mergi spre ceea ce ti-ai luat angajamentul sa faci.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Fortele cosmice iti aduc oportunitati de schimbare. Poate ca a venit vremea sa te indrepti intr-o directie noua. Fii inspirat, imbarbateaza-te si arata-ti adevarata fata. Fii creativ, scoate-ti talentele la lumina. Urmeaza-ti visul si implinste-ti misiunea!

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Te bucuri de o energie care va pune o multime de lucruri intr-o cu totul alta perspectiva. Pe masura ce privesti aceste noi orizonturi, viata ta si toate lucrurile cu care jonglezi capata un nou sens. Atentie la bani si la anturaj. Profita la maximum de castigurile pe care le ai din punct de vedere financiar, dar incearca sa nu dai din banii tai persoanelor in care nu ai incredere totala.

