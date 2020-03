Zodiac CHINEZESC saptamana 2-8 MARTIE 2020. Mesajul de la inteleptii din Orient pentru cele 12 zodii!

In astrologia chinezeasca, anul 2020 este un an al belsugului, al perspectivelor pozitive si al ocaziilor favorabile. Se va caracteriza prin fluctuatii si speculatii ale pietei si, in general, ale marfurilor. Economia mondiala va intra intr-o perioada de crestere. Afacerile vor cunoaste o amplitutine maxima, bogatiile se vor acumula, iar averile se pot face usor. Totusi, acesta este si un punct important pentru investitii pe termen lung (Sobolanul aduce noroc si bogatie) si care pot aduce rezultate in alti ani mai putini buni din acest punct de vedere.

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Fii mai rezervat in actiuni, mai ales la inceputul saptamanii, cand nu ai foarte multa claritate si poti scapa din vedere detalii importante. Spre mijlocul saptamanii ai tendinta de a te incarca cu mai multe sarcini decat poti duce si pot aparea frustrari. Nu te aglomera in weekend cu treburi de facut si lasa-l liber pentru activitati care iti bucura sufletul.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Pare ca nimeni nu este de acord cu tine. Si nu este vorba de tine sau de ideile tale, ci despre faptul ca unii vor pur si simplu sa iti testeze limitele. Incearca sa nu te impotrivesti sa sa mergi cu valul. Vei vedea ce transformare. In amor, lucrurile incep sa se limpezeasca spre finalul saptamanii. Daca esti singur, se poate naste o idila. Weekend-ul pare dedicat iubirii.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Oamenii nu sunt chiar atat de cooperanti pe cat ti-ai dori. Insa nu trebuie sa te superi ca nu sunt de acord cu parrile tale. Incearca sa nu te instrainezi doar pentru ca nu iti fac tie pe plac. Daca ai nevoie de favoruri, nu este indicat sa le soliciti mai devreme de vineri. Risti sa fii refuzat. In plan romantic, renunta la impulsivitate. Fii mai diplomat, mai atent si mai dragastos. Weekend-ul poate fi memorabil pentru cupluri.

