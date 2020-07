Zodiac CHINEZESC săptămâna 27 IULIE - 2 AUGUST 2020. Mesajul de la înţelepţii din Orient pentru cele 12 zodii

Se va caracteriza prin fluctuatii si speculatii ale pietei si, in general, ale marfurilor. Economia mondiala va intra intr-o perioada de crestere. Afacerile vor cunoaste o amplitutine maxima, bogatiile se vor acumula, iar averile se pot face usor. Totusi, acesta este si un punct important pentru investitii pe termen lung (Sobolanul aduce noroc si bogatie) si care pot aduce rezultate in alti ani mai putini buni din acest punct de vedere.

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Energia din timpul saptamanii poate avea urcusuri si coborasuri. Si partenerul de cuplu observa fluctuatiile si este putin derutat. Incearca sa nu fii prea conflictual si sa-ti stapanesti impulsurile. Agresivitatea nu-ti va fi de folos in niciun caz. Daca esti singur, ai putea avea cateva flirturi in sfera online, insa ai grija cu cine accepti sa te intalnesti in viata reala.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Ai darul de a descoperi punctele slabe ale celorlalti. Aceasta abilitate va fi avantajul tau in negocierile pe care le poti avea in aceasta saptamana. Pastreaza-ti increderea de sine si mergi inainte. Atentie, incredere nu inseamna aroganta. In amor, sarmul personal te ajuta sa cuceresti o persoana pe care ai cunoscut-o de curand. Daca esti implicat intr-o relatie de cuplu, cere ajutorul partnerului indiferent care este problema. Da-ti voie sa fii romantic si pasional.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Gandurile ti se indreapta in aceasta saptamana cu preponderenta catre familie si prieteni. Ai sentimente de recunostinta profunda si vrei sa te bucuri de cat mai multe momente alaturi de ei. Daca iti organizezi eficient programul, ai putea sa iti faci mai mult timp si pentru cei dragi. La locul de munca, evita sa intri in conflicte sau competitii care sa-ti iroseasca energia si sa nu-ti aduca niciun beneficiu.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.