Zodiac CHINEZESC săptămâna 30 DECEMBRIE 2019 - 5 IANUARIE 2020. Mesajul de la înţelepţii din Orient pentru cele 12 ZODII

Anul Mistretului de Pamant este un an bun pentru toti : un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistretului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va exista si o urma de ezitare, sovaiala, de indoiala in fortele proprii.

Acest an este unul dintre cei mai abundenti. La dolce vita este foarte mult dorita si traita de senzualul Mistret. Motto-ul anului 2019 este "Traieste-ti viata din plin!". Mistretul este harnic si darnic. Este foarte mandru de cavalerismul si extravaganta sa.

Norocosul Mistret aduce cu el multumire si siguranta. Acesta este un an in care poti fi fericit fara sa ai nevoie de prea multe succese sau prea multi bani. Nu vor exista multe dificultati pentru aceste impliniri, iar placidul Mistret va radia bunavointa.

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

Mentine o minte deschisa cand vine vorba de intentiile ascunse ale oamenilor din jurul tau pe care trebuie sa le decodezi. Singura persoana pe care te poti baza total sa vada lucrurile la fel ca tine esti doar tu. Urmeaza-ti propria cale. Dupa mijlocul saptamanii, vei avea multe de facut atat acasa cat si la munca. Este important insa sa nu neglijezi o anumita persoana speciala pentru inima ta.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Daca astepti anumite vesti despre o proprietate, un job sau chiar o relatie, ai rabdare. Faptul ca sari in sus si in jos si tropai in ritm accelerat nu va face ca lucrurile sa se intample mai repede. Daca primesti vesti negative, nu dispera, pentru ca sunt energii pamantesti extrem de pozitive ce vin in orbita ta ce te vor ajuta sa asezi lucrurile bine si sa mergi mai departe. Bucura-te de weekend neaparat.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Orice ar fi despre care nu te poti decide, uita de tema respectiva o vreme, vezi-ti de viata ta si raspunsul va veni spre tine. Cei implicati in relatii de iubire vor avea nevoie de sustinerea partenerului care sa ii inteleaga prin tot ce trec. Ramai optimist. Weekendul te asteapta cu resurse ca sa iti reincarci bateriile.

Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.