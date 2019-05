Zodiac CHINEZESC săptămânal 20-26 MAI 2019. Noi influenţe astrale pentru zodiile chinezeşti!

Anul Mistretului de Pamant este un an bun pentru toti : un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistretului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va exista si o urma de ezitare, sovaiala, de indoiala in fortele proprii.

Acest an este unul dintre cei mai abundenti. La dolce vita este foarte mult dorita si traita de senzualul Mistret. Motto-ul anului 2019 este "Traieste-ti viata din plin!". Mistretul este harnic si darnic. Este foarte mandru de cavalerismul si extravaganta sa.

Norocosul Mistret aduce cu el multumire si siguranta. Acesta este un an in care poti fi fericit fara sa ai nevoie de prea multe succese sau prea multi bani. Nu vor exista multe dificultati pentru aceste impliniri, iar placidul Mistret va radia bunavointa.

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Exista o singura cale sa iti validezi ideile in aceasta saptamana si aceasta este sa le pui la treaba si sa le testezi. Pana la sfarsitul saptamanii te poti astepta sa castigi de partea ta cativa oameni care sunt adeptii modului tau de gandire. Dupa mijlocul saptamanii fii atent cand un prieten iti cere un sfat. In weekend, de tine depinde sa faci lucrurile sa fie speciale.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Pune-ti timpul la buna folosinta in aceasta saptamana. El nu creste in copaci ! Ai asa de multe de facut si familia ta va pune presiune pe tine la nivel de ore. In preajma mijlocului de saptamana va aparea spatiu in care sa te odihnesti si sa ai parte de gandire serioasa ca sa iti pui tara la cale. In weekend, concentreaza-te pe reuniunea cu familia sau cu prietenii.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Tigrii singuri pot fi in mare dispozitie pentru noi conexiuni romantice daca aleg sa circule in mediile sociale potrivie. Alti Tigri au nevoie sa isi puna eforturile si timpul de calitate la bataie in relatiile existente ca sa le mentina line si functionale. Toata saptamana, vei avea nevoie sa fii in forma maxima la munca pentru a functiona corespunzator. De ce sa nu organizezi ceva serios special pentru weekend ?

