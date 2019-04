Zodiac CHINEZESC saptamanal 29 APRILIE - 5 MAI 2019. Mesaj NOU din intelepciunea chinezeasca!

Anul Mistretului de Pamant este un an bun pentru toti : un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistretului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va exista si o urma de ezitare, sovaiala, de indoiala in fortele proprii.

Acest an este unul dintre cei mai abundenti. La dolce vita este foarte mult dorita si traita de senzualul Mistret. Motto-ul anului 2019 este "Traieste-ti viata din plin!". Mistretul este harnic si darnic. Este foarte mandru de cavalerismul si extravaganta sa.

Norocosul Mistret aduce cu el multumire si siguranta. Acesta este un an in care poti fi fericit fara sa ai nevoie de prea multe succese sau prea multi bani. Nu vor exista multe dificultati pentru aceste impliniri, iar placidul Mistret va radia bunavointa.

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Iata o saptamana destinata pentru a face lucruri. Vino la zi cu toate acele proiecte si sarcini de facut pe care le-ai tot amanat si incepe si lucruri noi. Energii puternice pamantesti iti permit sa dezvolti o relatie speciala in directia in care doresti sa evolueze. In alta ordine de idei, ti se recomanda sa dai dovada de tact cand un aspect de familie reapare in mintea ta. Ca totul sa se rezolve si aseze bine, tu esti cel/cea care sa dai dovada de spirit echitabil si de corectitudine.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Persevereaza daca consideri ca unele lucruri sunt cam dificile in aceasta saptamana. Unele atitudini ciudate ti-ar putea incetini ritmul la munca. Nu lua nimic personal pentru ca oamenii au tot felul de stresuri care ruleaza in viata lor care nu au nicio legatura cu tine. Spre mijlocul saptamanii, vor fi vesti bune sau interesante. Este ceva de sarbatorit la finele saptamanii. De ce nu ai planifica o reuniune speciala ?

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Macar doar pentru o vreme de ce nu iti pui toate problemele deoparte si sa te concentrezi pe a te distra si bucura ? In toata goana care implica nevoile altor oameni si sarcini necesare de facut, ai cam uitat de tine. Este timpul sa rectifici asta. Dupa mijlocul saptamanii, vei fi imputernicit sa reglezi unele tensiuni existente intr-o relatie de iubire sau situatie de familie. Relaxeaza-te in weekend.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.