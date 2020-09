Zodiacul egiptean. Afla ce zodie esti si ce-ti rezerva viitorul! Vei fi uimit de acuratetea acestui horoscop

Fiecare semn astrologic este reprezentat de un zeu egiptean. Acesti zei sunt meniti sa-i ajute pe cei nascuti sub un anume semn astrologic. Ei ofera nu doar ghidare, ci si talente si protectie. Egiptenii credeau ca viata lor depide de semnul astrologic sub care erau nascuti.

Nil (1-7 ianuarie, 19-28 iunie, 1-7 septembrie, 18-26 noiembrie)

Este primul semn al zodiacului si semnifica capacitatea de a o lua de la capat. Cei nascuti sub acest semn sunt, de obicei, pasionali. Le place sa-si traiasca viata cat mai bine cu putinta. In mod normal evita altercatiile si conflictele cu ceilalti.

Sunt compatibili cu Set si Amon-Ra.

Amon-Ra (8-21 ianuria, 1-11 februarie)

Este cel de-al doilea semn al zodiacului. Cei nascuti in aceasta zodie sunt foarte buni lideri. Au incredere ca stiu ceea ce au de facut. Dau tot ce au mai bun in orice situatie, motiv pentru care pot fi exemple pentru ceilalti. Sunt foarte buni motivatori pentru ca pot avea succes in schimbarea vietilor celorlalti.

Sunt compatibili cu Nil si Horus.

Mut (21-31 ianuarie, 8-22 septembrie)

Sunt cele mai mamoase persoane ale zodiacului. De obicei au grija de ceilalti. Se bazeaza pe logica atunci cand iau o decizie si considera partea practica a unui lucru inainte de a trage vreo concluzie. Cei nascuti sub acest semn se descurca foarte bine ca avocati/ procurori sau ca profesori.

Sunt compatibili cu Thor si Amon-Ra.

