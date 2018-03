1 aprilie, Ziua păcălelilor. Cele mai tari farse de 1 aprilie din istorie

Originea sarbatorii de 1 aprilie este plasata de unii istorici in Evul Mediu, cand Sfantul Sisoe, un pustnic egiptean prieten cu mai cunoscutul Antonie cel Mare, obisnuia sa-l pacaleasca pe aceasta data pe Sfantul Antonie, sustinand ca l-a vazut pe diavol usurandu-se in strachina cu mancare a acestuia sau prefacandu-se ca a reusit sa invie din morti diverse victime ale unei epidemii de ciuma.

O alta explicatie este legata de un alt sfant cu simtul umorului, Sfantul Fesbuchie, care locuia in apropierea unui iaz in care scufundase cativa busteni si pe care mergea la inceputul lunii aprilie dandu-le impresia pelerinilor ca poate merge pe apa, asemenea lui Isus.

In fine, o alta explicatie arata ca in anul 1564 regele Carol al IX-lea al Frantei ar fi mutat serbarea Anului Nou de pe data de 1 aprilie pe data de 1 ianuarie. Intrucat la vechiul An Nou (1 aprilie) se obisnuia sa se imparta cadouri, s-a continuat impartirea de cadouri si dupa anul 1564, dar sub forma unor farse si glume nevinovate.

1 aprilie in lume

Indiferent de unde se trage, ziua de 1 aprilie este recunoscuta ca fiind Ziua Pacalelilor in majoritatea tarilor lumii. Marcata mai intai in Europa, Ziua Pacalelilor a emigrat peste Ocean si apoi pe tot globul.

In Franta, unde Ziua Pacalelilor a fost celebrata pentru prima data in secolul al XVI-lea, cel care cade victima unei pacaleli este numit "poisson d' Avril" (peste de aprilie). Acesta trebuie, conform traditiei, sa poarte intreaga zi o hartie prinsa cu un ac cu gamalie, pe spate. Hartia trebuie ori sa fie decupata in forma de peste, ori sa aiba un peste desenat. Toate acestea din cauza faptului ca in luna aprilie, potrivit astrologiei, soarele paraseste semnul zodiacal al "Pestilor".

Prima atestare la englezi dateaza din 1686, sarbatoarea fiind descrisa de John Aubrey "Ziua sfanta a pacalelilor. O gasim la 1 aprilie. Este tinuta in Germania si pretutindeni". Ziua Pacalelilor este marcata timp de doua zile in Anglia: cel pacalit este numit "noddy" si trebuie sa poarte o coada atasata pantalonilor sau fustei. In Scotia, acestuia i se spune "April qowk" sau "April cuckoo"(cuc de aprilie), pentru ca aceasta este prima pasare care vesteste venirea primaverii.

Japonezii sarbatoresc la 1 aprilie "Ziua papusilor", sau "Ziua bucuriei celor mici", carora le ofera in dar papusi.

