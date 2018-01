10 lucruri pe care un om inteligent NU le face. De reţinut pentru 2018!

In acceptiunea psihologului Alexandru Plesea, cunoscut opiniei publice drept "Antrenorul Mintii", un elev, care a inmagazinat in decursul anilor scolari un set de cunostinte, dar pe care nu a avut ocazia sau chiar inspiratia sa le aplice in situatii reale, nu va reusi sa realizeze lucruri marete in viata, ci va avea mereu mai multe intrebari decat raspunsuri. Iar daca intrebarile sunt puse, se ajunge la intelegere. "Inteligenta se castiga prin experienta, si este o variabila care poate fi imbunatatita, nu este neaparat o trasatura ereditara. In literatura de specialitate, ceea ce noi numim coeficient de inteligenta sau – pe scurt, IQ – nu este nimic altceva decat raportarea varstei mintale a unui individ la varsta biologica, inmultit cu 100. Varsta mintala a unui copil, spre exemplu, nu poate tine pasul cu varsta biologica, daca acel copil nu pune in aplicare cele invatate", afirma psihologul Alexandru Plesea.

Specialistul crede ca oamenii inteligenti sunt, de regula, creativi, generosi, recunoscatori, umili si atenti, iar cei mai multi au ajuns la un nivel de intelegere, nu de cunoastere, mai ales prin prisma experientelor si intrebarilor corect puse la un moment dat. Astfel, un om inteligent nu ar face niciodata urmatoarele lucruri:

Oamenii Inteligenti nu lasa greselile trecutului sa se interpuna in prezent. "Oamenii Inteligenti stiu ca succesul in viata nu este posibil fara greseli si esecuri. Cu toate acestea, Oamenii Inteligenti nu permit sa fie afectati de greselile din trecut, ei pur si simplu iau aceste greseli drept niste lectii de educatie pentru a evolua", afirma psihologul Plesea.

Oamenii Inteligenti nu se concentreaza pe partile negative. "Oamenii Inteligenti vad gandurile ca pe ceva palpabil. Daca ai doar ganduri negative in minte, viata ta va fi la fel de negativa. Oamenii Inteligenti stiu ca viata este mult mai buna cand inveti sa-ti folosesti abilitatile de a visa, de a crea, de a construi, de a te mira si, desigur, de a iubi", considera specialistul.

Oamenii Inteligenti nu fug de probleme. "Ca vrem, ca nu vrem, inevitabil, toti am avut, avem si vom avea probleme. Sunt probleme legate de munca, de bani, de familie, de sanatate etc. Oamenii Inteligenti dau piept cu aceste probleme si cauta cele mai bune metode de rezolvare. Cand cad, se ridica si merg mai departe. Au curajul sa-si infrunte temerile si sa vada in fiecare problema sansa de a se perfectiona. Fiecare problema devine astfel o situatie de autotransformare", crede Alexandru Plesea.

