11. 11. 2018. Ce este posibil să păţim în această zi cu o conotaţie specială în numerologie

Stiati ca atunci cand vedeti 11:11 pe ceas sau ca atractia deosebita pentru numarul 1111 indica o schimbare imediata, o reconectare sau mai degraba o realiniere spirituala a voastra, intreaba virale.ro. Poate fi vorba despre o idee noua sau despre o concluzie.

Citeşte şi Numerologie data naşterii în săptămâna 12-18 noiembrie 2018. Cum îţi merge în funcţie de când eşti născut

In numerologie, numarul unu indica inceputuri, dar cand exista o insiruire a acestei cifre, cum ar fi 11 noiembrie (11/11), ea creeaza o energie puternica pentru respectiva zi, pentru atingerea potentialului nostru si pentru o trezire la realitate.

11 noiembrie este o zi cu o incarcatura puternica, favorabila pentru a face schimbari in viata noastra, pentru a stabili intentii de viitor sau pentru a aprofunda chestiuni din viata noastra in cautarea adevarului. Ne vom putea lasa condusi de intuitie, iar cei care se bucura de darul clarviziunii vor putea avea revelatii, scrie cespunastrele.ro.

Ultima data cand am experimentat un an de vibratie 11 a fost in 2009, iar apoi, iar inainte de 2009 a fost in 1910 ... astfel ca peste 99% din populatia lumii a experimentat pana acum unul sau doi ani de vibratie 11.

In numerologie numarul 11 este un numar „Maestru", adica are o frecventa vibrationala inalta si este folosit in previziuni, magie dar si stiinte transcedentale. Un astfel de numar maestru are un potential desavarsit pentru invatare si evolutie spirituala si poate aduce schimbari majore in vietile noastre.

Daca pana acum ati simtit o stare de moleseala, de lentoare sau de stagnare, 11 Noiembrie este ziua care va fi ca o gura de oxigen. Bucurati-va de energia noilor inceputuri si deschideti-va sufletele pentru a primi vibratia ei.