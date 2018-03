12 alimente cu proprietăţi antiinflamatorii

Iata, prin urmare, 12 alimente cu proprietati antiinflamatorii.

Sfecla rosie

Este un aliment care are in componenta antioxidanti cu puternice proprietati antiinflamatori. Sfecla iti poate ridica nivelul energetic si scadea tensiunea arteriala. S-a demonstrat ca 500 ml suc de sfecla poate reduce tensiunea arteriala cu 10.4/8 mm. Sfecla este bogata in nitrati – ceea ce inseamna ca imbunatateste performanta sportive cu 1-3%.

Afine

Mai multe studii pe animale au demonstrat ca afinele pot reduce inflamatiile. In plus, aceste fructe sunt bune si pentru creier. Alegeti produsele eco de vreme ce pesticidele de pe afine sunt greu de indepartat din cauza marimi fructelor.

Broccoli

Broccoli este plin de antioxidanti care ajuta organismul la detoxifiere. In plus, broccoli este o sursa bogata de chempferol si isotiocianati, ambii fitonutrienti antiinflamatori. Cercetarile au demonstrat abilitatea chempferolului de a reduce impactul substantelor alergice asupra corpului. De asemenea, broccoli contine si cantitati importante de omega 3, care este cunoscut drept antiinflamator.

