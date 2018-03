20 mituri despre sarcină. Ce să crezi şi ce să nu crezi ca să nu îţi faci singură rău

Sarcina, mai ales daca este prima, este o perioada plina de emotie si nesiguranta pentru viitoarele mamici. Citim carti, rasfoim reviste, navigam pe site-uri, intrebam in stanga si in dreapta si astfel suntem bombardate cu sute de informatii contradictorii. Pentru a nu mai fi trezite la 3 dimineata cu intrebari – unele stupide – din partea gravidelor, trei doctorite din Statele Unite, specializate in obstretica si ginecologie (Yvonne Bohn, Allison Hill si Alane Park), au decis sa scrie o carte – Ultimate Guide to Pregnancy and Birth (Ghidul sarcinii si nasterii) in care demonteaza rand pe rand cele mai importante mituri. Fara a fi surprisi, exista si unele adevarate.