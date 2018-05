3 zodii care se vor căsători vara aceasta! Cine sunt norocoşii

TAUR

In timp ce unii Tauri isi fac de pe acum planuri de casatorie, altii nici nu anticipeaza ce urmeaza sa se intample! Se vor indragosti cand se asteapta mai putin si pana la finalul verii vor fi deja casatoriti. Nu au nevoie de timp, deoarece stiu ca acum este momentul lor. Cei care se casatoresc in aceasta vara vor ramane pentru totdeauna alaturi de persoana iubita si vor trai povesti de dragoste ca-n filme.

FECIOARĂ

VĂRSĂTOR

Varsatorii se numara si ei printre norocosii zodiacului. Nativii aflati deja intr-o relatie isi vor cere partenerul in casatorie si se vor grabi sa faca marele pas. Exista insa si nativi singuri pentru care vara aceasta se va dovedi a fi una productiva. Vor cunoaste o persoana care le va schimba complet viata si alaturi de care vor decide sa-si lege destinele pana la finalul verii. Asadar, se aud clopote de nunta pentru nativi si vor reusi organizeze nunta la care visau de multa vreme.