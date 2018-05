5 cuvinte SIMPLE pe care să i le tot spui iubitei

Vei invata ca modul in care raspunzi la sutele de cereri verbale si non-verbale de conexiune emotionala va determina daca relatia de cuplu va inflori sau se va ofili odata cu trecerea anilor.

Spre exemplu, un sot ar putea realiza ca spalarea vaselor, spre exemplu, inseamna mai mult decat actiunea in sine. De fapt, ii transmite sotiei ca iti pasa de dorinta ei de a avea o bucatarie curata in fiecare zi. Ii mai transmite ca este constient ca aplecarea ei peste chiuveta ii poate agrava durerea de spate, iar daca tu speli vasele in fiecare zi ii arati ca iti pasa de ea si ii respecti confortul e care are nevoie.

Sau poate ca nu ti se pare un lucru sexy sa mergi la doctor. Insa un sot bolnav este cel mai „nesexy" lucru de pe pamant cu care ar trebui sa se confrunte o femeie. Cand este bolnav un barbat s-ar putea simti suparat si rusinat pentru ca nu este un „barbat adevarat mare si tare" asa cum ar trebui sa fie. Iar cand barbatul este sub ingrijire atunci este incercat de sentimente contradictorii.

