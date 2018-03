5 ingrediente PERICULOASE pe care le mancam zilnic fara sa stim

Iata 5 ingrediente alimentare pe care cu totii le consumam, zi de zi, fara sa ne dam seama, intr-un top alcatuit de site-ul Realbuzz.com.

1. Plumb

Doamnelor, de cate ori va dati cu ruj, de dimineata pana seara? Potrivit unui studiu realizat in 2004, 28% din rujuri contin substante care pot cauza cancer, iar o alta cercetare, din 2007, releva faptul ca 50% din rujurile de pe piata au plumb. Mai mult, o femeie “mananca” intre 2 si 5 kilograme de ruj de-a lungul vietii. Daca vreti sa evitati plumbul din ruj, orientati-va spre alternativele organice.

2. 46 lingurite de zahar

Toata lumea stie ca zaharul in exces dauneaza grav sanatatii si se fereste pe cat poate de el. Cu toate acestea, pe zi, mancam in jur de 46 de lingurite de zahar. Potrivit unui studiu publicat in Jurnalul Colegiului Medicilor din Statele Unite, procesatorii de alimente au crescut nivelul de zahar pentru a face respectivele produse mai gustoase.

