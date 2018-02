5 lucruri pe care nu le ştiai despre sâni. Cum îi schimbă cafeaua şi ce ştii despre machiajul sfârcului

Cercetarea realizata de catre o Universitate din California a indicat faptul ca prin comprimarea sanailor se poate impiedica dezvoltarea celulelor maligne. „Iata cum forta fizica poate juca un rol important in dezvoltarea sau in regresia dezvoltarii celulelor canceroase. Celulele maligne n-au uitat starea de sanatate, au doar nevoie de indiciile potrivite care sa le reintroduca in modelul corect si sanatos de crestere", a declarat Gautham Venugopalan, seful echipei de cercetare.

Iata si alte lucruri pe care femeile uita sa le faca si care pot avea un impact asupra starii lor de sanatate:

Despre sani #1: Consumul de cafea

Vesti proaste pentru doamnele si domnisoarele iubitoare de cafea. Cercetarile facute de Universitatea Lund din Suedia au descoperit ca jumatate dintre femei au o gena care leaga consumul de cafea de marimea sanilor. Concluzia la care au ajuns cercetatorii este urmatoarea: consumul de cafea micsoreaza sanii. In acelasi timp insa, alte studii au demonstrat ca riscul de a dezvolta cancer la sani poate fi redus prin consumul de cafea.

Despre sani # 2: Machiajul sfarcurilor

Multe femei folosesc anumite produse pentru buze si pometii, insa putine stiu ca, de asemenea, a fost inventat si machiajul pentru sfarcuri. Chiar daca nu s-a transformat intr-o moda, produsul pentru inrosirea sfarcurilor a fost folosit prima oara de catre o dansatoare cu scopul de a atrage atentia barbatilor asupra sanilor ei in timp ce dansa.

