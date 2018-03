5 semne ca relatia iti afecteaza sanatatea

Iata impactul pe care il are un parteneriat nesanatos asupra starii generale de sanatate.

Suprima sistemul imunitar

Dr. Timothy Loving, profesor si fondator al The Loving Lab a analizat efectele negative pe termen lung ale unei relatii toxice asupra sistemului imunitar. Echipa sa a observat modul in care membrii cuplurilor se comportau cand aveau neintelegeri. „Partenerii care era mai ostili, mai negativi sau mai critici unul fata de celalalt, sau in situatiile in care unul dintre ei avea tendinta de a face pasul inapoi prezentau semnele unui sistem imunitar scazut”.

Analizand pacientii blocati in relatii toxice Dr. Ramani Durvasula, psiholog si autor al cartii despre relatiile de cuplu, “Should I Stay Or Should I Go?” („Sa raman sau sa plec?”), a observat ca acestia prezentau schimbari in organism: „Se observa ca din punct de vedere biologic apar schimbari. Oamenii din relatiile toxice se imbolnavesc mai des decat cei aflati in relatii sanatoase”, sustine omul de stiinta.

Mancat emotional

Nefericirea din cuplu este transferata de multe persoane in mancat emotional, adesea acestia se hranesc cu alimente pline de carbohidrati, bogate in calorii insa cu valori nutritionale sarace, chiar si atunci cand nu le este foame. Dr. Mary Ann Mercer, consilier marital si cofondator al PositiveLifeAnswers.com, spune:

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.