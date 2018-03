5 semne care arată că vrea sa faceţi sex

Chiar daca trebuie mult exercitiu in decifrarea limbajului trupului, secretul este simplu: priveste, asteapta si, nu in ultimul rand, actioneaza.

Limbajul trupului #1: Femeia mentine contactul vizual

Nu exista carte despre limbajul truplui care sa nu sublinieze importanta contactului vizual. Femeile sunt maestre cand este vorba de transmiterea sau receptionarea de semnale prin intermediul limbajului trupului si vor evita imediat contactul vizual, insa in acelasi timp, isi vor semnala printr-o privire lunga interesul. Este posibil sa fie ceva biologic: cand un barbat isi exprima interesul si dezvaluie intentiile, femeia isi va lasa privirea in jos in jos si se va inrosi. Poate ca nu toate femeile vor reactiona la fel, insa poti fi convins ca toate femeile te vor fixa cu o anume privite cand lucrurile incep merg in directia dorita. Iar barbatul cu spirit de observatie stie ce inseamna acea privire pe sub gene care este insotita de un zambet rapid, care va scapa cu siguranta unui ochi mai putin ager. Semnalul este clar: „Da-i bataie!".

Limbajul trupului #2: Atrage atentia cu mainile

Cand sunt emotionate, de obicei, mainile femeilor o vor lua „razna"; inconstient isi vor aranja coafura, desi aceasta este perfecta, sau isi vor aranja un orice alt element vestimentar care, evident, nu are nevoie. Acestea sunt de fapt miscari pe care ea nu ar vrea ca tu sa le observi, aici insa vor vorbi de semnale pe care ea ar vrea ca tu sa le interpretezi corect. Barbatii cu experienta stiu ca femeile vor avea mereu un ochi atintit asupra lor, astfel incat femeia va stii cu siguranta cand te uiti la ea si isi va mangaia usor coapsa. Tine minte, femeia niciodata nu se va uita fix la tine in asemenea momente, face parte din joc. Poate ca isi va atinge usor buzele sau isi va mangaia gatul. Indiferent de ce va face, sub nici o forma sa nu-ti scape acest mesaj.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.