6 semne că eşti bolnav pe care probabil le ignori. Şi tu faci asta?

Daca ai experimentat unele simptome, insa nu ai fost la medic, e cazul sa o faci.

1. Scazi in inaltime

Ciudat, doctorul te-a masurat in urma cu doi ani si aveai 1,70 cm. Acum insa ai 1,69 ½. De ce esti mai scund? Poate pentru ca oasele tale incep sa se degenereze ca rezultat al osteroporozei. Imbatranirea nu inseamna o pierderea a oaselor. Este posibil sa ai oase sanatoase intreaga viata, asa ca daca iti pierzi din statura, oasele ti-ar putea sopti ceva si, in cazul in care nu iei masuri de insanatosire a lor te-ai putea trezi cu o fractura de sold sau cu o cocoasa.

2. Esti mereu obosit

Sigur, oboseala ar putea fi cauzata de faptul ca pierzi noptile si te trezesti devreme. Sau ai putea fi obosit pentru ca tiroida nu functioneaza corespunzator sau poate din cauza glandelor suprarenale sau poate organismul este epuizat intrucat isi consuma toate resursele incercat sa te protejeze de toate toxinele cu care bombardezi sistemul precum mancarea procesata, fumatul, alcolul sau pentru ca traiesti intr-un mediu toxic. Sau pentru ca organismul rasunde mereu stimulilor de stres si mecanismele de autoregenerare sunt suprasolicitate, incercand sa te protejeze de infectii, cancer si tot felul de boli periculoase. Uneori oboseala cronica este doar un simptom al faptului ca sistemul nervos este blocat intr-un cerc vicios generat de stres, iar acesta soapte precede “urletul” care va urma destul de curand in cazul in care nu vei lua masuri.

