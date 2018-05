7 feluri în care să-ţi păstrezi creierul în forma maximă

Cercetarile arata ca ne putem mentine creierul in forma maxima cu o dieta corespunzatoare si antrenandu-ne functiile cognitive la modul potrivit.

Iata 7 sfaturi pe care specialistii in domeniu prezentati de prevention.com ni le propun:

1. Consuma macar o data pe saptamana peste la masa (pranz sau cina)

"S-a constatat ca persoanele care mananca peste in mod regulat au cu 60% mai putine sanse sa faca Alzheimer" – explica dr Martha Clare Morris. De "vina" este celebrul acid gras Omega3, pe care-l gasim in cantitatile cele mai mari in pestii de ape reci, precum somonul, tonul si codul. Dr Morris a descoperit ca acel consum regulat de peste si fructe de mare scade cu 10% anual sansele imbatranirii creierului (cu alte cuvinte, am "intoarce" ceasul cam cu 3-4 ani in fiecare an).

2. Gaseste-ti in fiecare zi timp sa joci un joc inteligent

Gasim mereu timp sa ne mentinem forma fizica, insa uitam cu desavarsire ca avem nevoie de antrenament si pentru creier. Sa nu uitam ca obiceiul este o a doua natura. Creierul nostru prefera lucrurile neasteptate sau greu de rezolvat. Daca ne antrenam in acest sens, putem mentine un nivel intelectual bun, iar sansele sa devenim niste uituci se micsoreaza considerabil. Un exercitiu perfect il reprezinta jocurile tip Sudoku sau Mah Jongg. Daca n-ai incercat, fa-o macar din curiozitate! O sa fii surprins ce mult o sa-ti placa!

