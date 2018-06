7 lucruri pe care bărbaţii şi le-ar dori de la femei

Iar asta se aplica oricarui domeniu, chiar si in cazul relatiilor sexuale. Daca vrei sa-ti uimesti iubitul in dormitor ai nevoie de informatii cat mai bune (presupunem ca dorinta exista). Iata cateva sfaturi de la barbati in legatura cu ce si cum ar trebui sa te comporti intre cearsafuri astfel incat sa devii o iubita mai buna:

Fii atenta la ce-i face lui placere

Daca el nu este genul vorbaret, foloseste-ti mainile pentru a afla ce-i place si ce nu. Fii atenta la el, la modul in care reactioneaza la anumiti stimuli. Dupa un timp vei sti exact pe ce butoane sa apesi pentru a obtine raspunsul dorit de tine.

Ghideaza-l cu mana

Sa-i arati iubitului tau ce te excita este o modalitate excelenta de a-l stimula si pe el. Daca rateaza ceva, ofera-i indicatii. Daca observa placerea pe care ti-o provoaca, ii va creste increderea in el insusi si se va relaxa.

Renunta la inhibitii

Abandoneaza-te in mainile lui si fii sigura ca el se va ridica la nivelul asteptarilor. Chiar daca el este putin timid, daca il lasi sa ia conducerea vei aduce la suprafata animalul din el.

