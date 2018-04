8 mituri despre relaţii, demontate

1. „Cuplurile cu interese comune raman unite"

Crezi ca aveti nevoie sa va placa amandurora emisiunile TV si tenisul pentru a avea un mariaj solid? Mai gandeste-te o data! Aceste interese comune sunt bune, dar ar trebui sa aveti si activitati pe cont propriu pentru a mentine relatia proaspata si interesanta. Persoanele care fac totul impreuna ajung sa fie co-dependente.

2. „Niciodata sa nu va culcati certati "

E un gand frumos in teorie, dar sa fim seriosi – continuarea unei dispute pana la ore tarzii din noapte nu este o idee foarte buna. Oamenii tind sa se certe mai mult mai ales daca sunt obositi. In loc sa continui sa te certi (ca sa epuizezi tot ce ai de spus si sa va puteti impaca), ar fi mai indicat sa dormi si sa discuti a doua zi despre subiectul respectiv. S-ar putea chiar ca, a doua zi, sa ti se para o cearta stupida si sa nu mai vrei sa o reiei.

3. „Casnicia trebuie sa fie numai lapte si miere – nu ai voie de te certi"

Certurile dese nu sunt foarte bune intr-o casnicie, dar este indicat sa ai unele dispute din cand in cand si sa fii capabila sa le rezolvi cu calm. Evita sa strigi la sotul tau sau sa-l insulti. In schimb, fa o pauza pentru a te calma, in asa fel incat sa abordezi problema intr-o maniera rationala.

