Pentru a prepara laptele de usturoi, ai nevoie de usturoi si lapte. Zdrobeste bine usturoiul si amesteca-l imediat in lapte. Consuma pe loc.

Beneficiile acestei bauturi sunt nenumarate:

- Ajuta in cazurile de astm

- Te scapa de tuse

- Ajuta in caz de tuberculoza

- Trateaza pneumonia

- Scade colesterolul

- Ajuta problemele cardiace

- Ajuta in cazurile de impotenta

- Mentine sanatatea digestiva

- Te scapa de parazitii intestinali

- Te scapa de durerea provocate de artrita

- Te scapa de insomnie

Sursa: girly.ro