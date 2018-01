A născut ÎN SECRET! O vedetă de la noi este mamă de FETIŢĂ

Misty şi Keo au devenit parinti pentru prima data. Surse din preajma cuplului sustin ca Misty, pe numele real Alexandra Pavel, a ajuns la un spital privat din Bucuresti in perioada sarbatorilor de iarna si, la scurt timp dupa internare, a si fost bagata in sala de nasteri pentru a i se face o cezariana.

"Pe 27 decembrie, Misty a adus pe lume o fetita dupa aproximativ doua ore de stat in sala de operatii! La nastere, micuta a primit nota 10 din partea doctorilor, a cantarit 3,010 kilograme si a masurat 50 de centimetri! Parintii au cerut discretie maxima din partea cadrelor medicale! Drept dovada, in vizita la proaspata mamica, au avut acces doar rude de gradul I, pe care le numeri pe degetele de la o mana! Cele doua s-au simtit foarte bine in spital, cantareata s-a refacut rapid, asa ca au fost externate, conform procedurii, dupa cateva zile", au dezvaluit surse de incredere pentru WOWbiz.ro.

Contactata telefonic, Misty a confirmat ca a devenit mama, insa nu a dorit sa ofere mai multe detalii.