Această plantă ar trebui să se găsească în fiecare casă. Medicii o recomandă

Exista o credinta: „Daca familia nu are copii, iar multi soti doresc sa aiba, atunci cu siguranta trebuie sa aveti in casa un ficus", scrie virale.ro.

Ficusul in casa aduce fericire. Frunzele de ficus sunt folosite in meditatie, dar, de asemenea, in amestecuri compuse pentru dobandirea intelepciunii. Ficusul va ajuta la atragerea norocului in casa. Daca tineti un ficus in bucatarie, familia dvs nu va suferi niciodata de foame.

Tratamente naturiste cu ficus:

Acesta este folosit ca tratament pentru raceala si tuse. O tinctura din alcool si frunzele acestei plante este folosita pentru tratarea reumatismului, artritei, artroza. Sucul din frunzele de ficus ajuta la hemoroizi.

Tratamentul tractului gastro-intestinal

Frunzele proaspete de ficus se piseaza, se ia 50 ml de suc, se adauga la acesta 100 ml de alcool si se pune intr-un flacon de sticla de culoare bruna si se lasa timp de doua zile (la frigider). In prima zi se ia 1 lingura la fiecare doua ore, iar apoi se reduce pana la 5 ori pe zi, in a patra zi se ia 1 lingurita de 3 ori pe zi, dupa mese.

Pentru diaree: 4-5 frunze de ficus, 1 lingurita miere.

Preparare si tratament:

Frunzele de ficus se piseaza, se stoarce sucul din pulpa, se adauga miere si se amesteca bine. Se pastreaza amestecul la frigider. In primele trei zile, se ia 2 linguri la fiecare 2 ore dupa aceea – de 3 ori pe zi inainte de mese.

Tratamentul bolilor pulmonare

Compresele pentru tratarea tusei severe.

Ingrediente: 1 frunza de ficus, 1 lingurita de miere, 2 cani de apa.

Mod de preparare: apa se pune la fiert, apoi se adauga si frunza de ficus si se tine in apa 3 minute. Se scoate din apa si se pune miere pe ea.

Metoda de aplicare: se pune frunza cu putina miere pe piept si se infasoara pacientul intr-un prosop cald. Lasati un compresa asa pana dimineata. Faceti acest lucru pana va vindecati complet.

Durere de dinti

O tinctura de ficus ajuta si cu durerea de dinti. Pentru a prepara acest lucru, se amesteca o lingura de suc de ficus cu 3 linguri de alcool si se lasa intr-un loc intunecat, timp de 2-3 zile. Atunci cand simtiti durere acuta, impregnati un tifon de bumbac in tinctura si puneti-l pe dintele care va doare sau picurati direct in cavitatea dintelui cu o pipeta.

Bronsite, traheita, raceala si tuse

Ficusul nu este doar un expectorant eficient, elimina, de asemenea, inflamarea cailor respiratorii. Este folosit ca o compresa. Frunzele sunt fierte in apa cateva minute, apoi se pune putina miere pe ele si se aplica pe piept. Se acopera cu o folie sau o tesatura de bumbac si se fixeaza cu un bandaj (fular).

Pentru tulburari intestinale

In acest caz, ajuta sucul din frunze de ficus amestecate cu miere. Se ia cate 2 linguri din acest amestec la fiecare doua ore pana cand problema dispare.