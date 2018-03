Acneea la bebeluşi: 8 întrebări care îi preocupă pe părinţi

Acneea la bebelusi. Ce este?

Acneea bebelusului este o afectiune frecventa si inofensiva a pielii, caracterizata prin aparitia de cosuri pe obraji, frunte, nas si barbie sau chiar pe spatele micutului. Acneea se instaleaza in primele patru saptamani dupa nastere, dar poate aparea inclusiv inainte ca bebelusul sa vina pe lume, fiind observata imediat ce micutul s-a nascut. Acest tip de cosuri este diferit de acneea pe care o fac copiii in perioada pubertatii si in adolescenta, de aceea si caile de tratament sunt altele.

Acneea la bebelusi. Cum se manifesta?

Chiar daca sunt doua afectiune diferite, cosurile aparute pe fata bebelusului arata cam la fel ca acneea obisnuita, ceea ce inseamna ca puiul tau va face comedoane si pustule, iar pielea din jurul lor se va inrosi. Cel mai adesea, aceste cosuri sunt localizate pe obrajori si pe nas, insa pot aparea oriunde pe fata micutului, precum si pe spatele lui. E posibil ca bebelusul sa faca mai multe episoade de acnee, separate de intervale in care fata i se va curata, deci nu trebuie sa te ingrijorezi daca observi ca eruptia reapare.

Totusi, daca puiul tau are doar niste pete rosii pe fata, asta nu inseamna ca ele sunt legate neaparat de acnee, ci e posibil sa aiba altceva. De asemenea, bubitele albe care apar uneori la nastere (si care dispar in decurs de cateva saptamani) sunt caracteristice unei alte probleme de piele la bebelusi, miliaria, ce nu are legatura cu acneea. In acelasi timp, daca iritatia de pe fata micutului are mai mult un aspect de urticarie, iar pielea e mai degraba descuamata si solzoasa sau daca eruptia apare in alte locuri pe corpul bebelusului, atunci cel mic poate avea o eczema, o iritatie de la caldura ori dermatita atopica sau seboreica.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.