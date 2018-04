Adrian Mutu s-a propus antrenor la FCSB. Răspunsul lui Gigi Becali a fost FABULOS

Adrian Mutu l-a vizitat pe Gigi Becali la palat si i-a transmis ca e pregatit sa-i ia locul lui Nicolae Dica.

"Dica nu pleaca pana in vara. Daca ia titlul, ramane. Daca nu castiga, vedem pe cine pun. Tu nu ai antrenat pe nicaieri, nu ai demonstrat ce poti. Du-te si ia o echipa, pe viitor o sa te am in vedere", i-ar fi raspuns Gigi Becali lui Adrian Mutu, conform Fanatik.

Imagini de colecţie cu Gigi Becali şi Cătălin Botezatu. Cum se distrau cei doi în urmă cu 30 de ani VIDEO

"Deocamdata sunt la Voluntari si vreau sa-mi fac treaba aici. Daca ma suna Gigi Becali ce sa-i spun? Sa ma sune si vedem, dar acum sunt la Voluntari. Oricum, nimeni n-o sa-mi faca mie echipa. Mai vorbim noi", a comentat Adrian Mutu.