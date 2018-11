Adrian Ţuţuianu, înaintea CEx: Nu plec din PSD atâta timp cât am sprijinul colegilor din organizaţia Dâmboviţa

Întrebat la Parlament dacă este adevărat că va fi dat afară din PSD de Liviu Dragnea la Comitetul Executiv de luni, alături de Marian Neacşu, Adrian Ţuţuianu a spus că nu ştie despre acest lucru. Dacă va fi exclus, Ţuţuianu spune că nu va pleca din PSD.

"Am văzut că sunt colegi mai inflamaţi, am văzut alţii care îndeamnă la calm, vom vedea cum se desprinde din cadrul CExN. Nu plec nicăieri, nici în alt partid, nu plec nici din PSD atâta timp cât am sprijinul colegilor din organizaţia Dâmboviţa şi ai colegilor care sunt semnatari ai scrisorii", a spus Adrian Ţuţuianu.

Senatorul PSD a susţinut că termenul de "pucist" are o altă conotaţie decât cea care li s-a atribuit celor care i se opun lui Liviu Dragnea.

„Dacă ne uităm în DEX, pucist înseamnă altceva, unii care preiau cu forţa armată conducerea unui stat. Noi nu avem nicio forţă armată în spate, nu vrem să preluăm conducerea statului, suntem într-o dispută internă în cadrul partidului care trebuie să aibă un răspuns adecvat şi sper să fie un răspuns democratic şi nu unul care să nu ţină cont de interesele partidului", a mai declarat vicepreşedintele PSD Adrian Ţuţuianu, înainte de şedinţa CExN.

Liderii PSD se reunesc, luni, la prânz, la Palatul Parlamentului, în şedinţa Comitetului Executiv Naţional (CExN). Duminică seara, mai mulţi lideri PSD fideli lui Liviu Dragnea s-au întâlnit în Bucureşti, pentru a pregăti strategia de urmat în şedinţa CExN de luni. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, a anunţat că va avea loc ”o discuţie serioasă, bărbătească, aplicată”, el urmând a cere lămuriri de la Adrian Ţuţuianu în urma declaraţiilor făcute despre membrii partidului.

Cel mai fierbinte subiect îl reprezintă eventualele sancţiuni care ar putea fi adoptate în şedinţa CExN de luni. Conform unor surse politice citate de România TV, şedinţa informală a liderilor PSD de duminică seara s-a terminat cu patru propuneri de excludere, care vor fi votate luni în CEX. Surprinzător, Gabriela Firea scapă, dar Adrian Ţuţuianu, liderul PSD Dâmboviţa şi artizanul celor mai mari scandaluri din ultima perioadă, este pe lista de excluderi.

Liderii întruniţi duminică seara în Bucureşti ar dori excluderea lui Adrian Ţuţuianu din partid, pentru a da un exemplu, în contextul apariţiei în presă a unor înregistrări din şedinţele PSD Dâmboviţa, în care Ţuţuianu îşi jignea diverşi colegi, inclusiv miniştri.

De asemenea, foarte aproape de a fi dat afară din PSD este şi Marian Neacşu, secretar general al partidului şi preşedinte PSD Ialomiţa. Lui i se alătură Ion Mocioalcă, preşedinte PSD Caraş-Severin, dar şi Ciprian Pandea, şeful PSD Călăraşi.

Toate aceste propuneri de excludere vor fi votate luni în Comitetul Executiv PSD, iar pentru ca ele să fie validate este nevoie de două treimi din voturile membrilor CEX.

Tot luni, în presa centrală, au apărut noi înregistrări cu Adrian Ţuţuianu. În aceste înregistrări, Țuțuianu susține că Liviu Dragnea a fost condamnat politic, dar şi că există posibilitatea ca România să aibă alt Guvern de la 1 ianuarie.