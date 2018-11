Ai 20 de ani şi eşti singură? Iata 3 lecţii esenţiale pe care ar trebui să le înveţi

In asemenea momente, tu trebuie sa te transformi in furnizorul de ciocolata si intr-un confident pana invata ei cum sa treaca peste despartire. In timp ce-ti consolezi prietenul/copilul te vei simti o persoana mai buna si pe masura ce il ajuti sa depaseasca momentul mai greu vei invata mai multe despre tine insuti si despre viata in general.

Iata 3 lectii esentiale pe care ar trebui sa le inveti.

1. O relatie nu-ti asigura, in mod automat, siguranta de sine

Multe persoane nu se simt intregi daca nu sunt implicate intr-o relatie. Simt ca le lipseste ceva, ori ca poate exista ceva in neregula cu ele. Insa poti fi singur pentru ca asa doresti tu sau inca nu esti pregatit sa te asezi la casa ta. Totusi, sa fii ori nu intr-o relatie nu te defineste pe tine ca om, ca persoana. Este doar o alegere pe care o iei intr-un fel sau altul. Dar acest lucru nu inseamna ca nu meriti ceea ce este mai bun pe lume.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.