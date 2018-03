Alimentul genial care te scapă de 4 kilograme de grăsime abdominală. Cei mai mulţi români îl aruncă

Un studiu publicat in jurnalul „Obesity” sustine ca daca bei cateva shake-uri cu proteina de zer pe zi, corpul tau va incepe sa arda automat mai multa grasime de pe abdomen. Se pare ca persoanele cu o dieta bogata in proteine si care consuma shake-uri si batoane proteice pot pierde pana la 4 kilograme de grasime, in special din zona abdomenului. In plus, aceste persoane au consumat sase mese mici in fiecare zi, scrie kanald.ro.

Inafara de faptul ca te ajuta sa slabesti sanatos si rapid, zerul are si alte beneficii pentru sanatate. Iata care sunt acestea: Are efect depurativ: Zerul este benefic in unele afectiuni precum guta. Se fac cure de 2-3 luni, in care se beau 3 cani de zer pe zi, cu 30 de minute inainte de masa. Stopeaza dezvoltarea tumorilor canceroase: Ca agent microbian, zerul ajuta la reducerea rezistentei celulelor canceroase, in timp ce creste imunitatea. In mai multe cazuri de cancer (de san cu metastaze, cancer de pancreas si cancer de ficat), 30 de grame de concentrat de proteine din zer (echivalentul a un litru de zer) administrate zilnic, timp de 6 luni, a dus la regresia tumorilor, normalizarea hemoglobinei si a numarului de limfocite.

Reduce colesterolul: Doua-trei pahare de zer consumate zilnic reduc valoarea colesterolului din sange, scad procentul de colesterol din ficat si protejeaza sistemul cardiovascular. Intareste imunitatea: 500 de ml de zer, consumat zilnic, creste capacitatea de aparare a organismului si distruge bacteriile. Consumul zilnic de urda, 100 de grame minimum, creste in timp capacitatea naturala de aparare a organismului, care devine mult mai rezistent la infectiile virale si bacteriene. Urda este un preparat obtinut din separarea zerului de branza. Mareste rezistenta organismului la efort si stres: Zerul contine acid orotic(vitamina B13), care s-a dovedit valoros in tratarea sclerozei multiple. Acest acid fixeaza magneziul la nivel celular si creste valoarea energetica a celulelor muschiului inimii, marind astfel rezistenta la efort si stres.

Combate anemia: Un tratament de o luna, in care se bea cite o jumatate de litru de zer pe zi, rezolva anemia. Adjuvant in infectia cu HIV: Un litru si jumatate de zer sub forma unui concentrat de proteine, administrat de trei ori pe zi. Astfel, nivelul de producere a celulelor imunitare, care sunt distruse la cei atinsi de aceasta boala cumplita, a crescut cu 32%, rezultat neegalat de nici un alt medicament natural sau de sinteza. Combate insomnia: Zerul este bogat in aminoacidul L-triptofan, care poate ajuta la imbunatatirea frunctiilor cognitive in cazul persoanelor stresate si care a fost asociat cu scaderea starilor de insomnie.

Previne osteoporoza: Proteinele din zer imbunatatesc absorbtia calciului si ajuta la prevenirea osteoporozei. Scade tensiunea, ajuta ficatul si rinichii: Tot zerul activeaza un protector al celulelor numit glutation, care neutralizeaza efectele daunatoare ale radicalilor liberi. Studiile arata ca zerul contribuie la reducerea tensiunii arteriale. Zerul imbunatateste functionarea rinichilor si a ficatului, stimuleaza tranzitul intestinal, contribuie la refacerea florei gastrointestinale, normalizeaza functionarea sistemului nervos, ajuta in cazurile de reumatism, hipertensiune, imbunatateste circulatia sanguina, previne aparitia aterosclerozei. Este colagog: Zerul stimuleaza lactatia la femeile care alapteaza. Este bine ca sugarilor, inainte de alaptare, sa li se dea 2-3 lingurite de zer. Poate fi folosit tranzitoriu, dupa dieta hidrica la copiii cu tulburari acute de nutritie.

Trateaza eczemele: In aplicatii exerne, sub forma de comprese, ajuta in afectiuni ale pielii, cum ar fi eczemele sau degeraturile. Pentru eczeme, se pun comprese cu zer pe zonele afectate, se lasa vreme de 60 de minute, dupa care se indeparteaza si se lasa zona tratata sa se usuce. Tratamentul se repeta zilnic, timp de doua saptamani. In degeraturi, zonele afectate se invelesc in tifon inmuiat abundent in zer. Se lasa astfel invelite vreme de o ora, dupa care se spala cu apa. Previne imbatranirea prematura: Calitatile antioxidante ale zerului (capacitatea de a proteja pielea impotriva radicalilor liberi, cei care intensifica procesul de imbatrinire) au fost remarcate si exploatate de marii producatori de produse cosmetice. A aparut o serie intreaga de preparate cosmetice bioactive pe baza de zer.

Preparate cosmetice pe baza de zer preparate acasa: Acasa, zerul poate fi utilizat cu succes ca baza pentru mastile de regenerare si de albire a tenului, de asemenea, ca lotiune pentru intarirea firului de par. Stati 15-20 de minute in cada cu apa calda in care ati adaugat doi litri de zer. Efectul: pielea va fi catifelata si elastica. Spalati-va pe fata cu zer de doua ori pe saptamana, veti constata ca intineriti! Iar daca adaugati in el si fulgi de ovaz, veti obtine un produs natural foarte bun pentru peeling.Persoanele care au un ten sensibilsi se inrosesc frecvent, trebuie sa stie ca zerul este bogat in albumina, calmeaza iritatiile si ajuta celulele in procesul de regenerare. Puteti amesteca trei lingurite de zer cu o lingurita de zeama de lamaie, aplicati masca pe fata si masati usor cu varful degetelor. Dupa cateva minute, spalati fata cu apa calduta. Daca aveti mainile aspre, puteti folosi acelasi truc, insa trebuie sa stati cu mainile unse timp de 10 minute, scrie sanatate.bzi.ro.