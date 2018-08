Ana Maria Prodan s-a fotografiat complet dezbrăcată în urma unui pariu pe bani. Incredibil cu cine a pus prinsoarea FOTO

Soţia lui Laurenţiu Reghecampf a pozat nud şi a răspândit fotografia pe reţelele sociale, spre deliciul internauţilor, scrie adevarul.ro.

Citeşte şi Anamaria Prodan, aroganţă de 100.000 DE EURO. Care este ultima fiţă a sexy-impresarei FOTO

Prodanca are 45 de ani şi a suferit de-a lungul timpului mai multe intervenţii chirurgicale, în urma cărora a reuşit să fenteze trecerea timpului.

Impresara de fotbal apare într-o fotografie în dressingul ei, în care a renunţat şi la bikini. În urmă cu 11 ani, Ana Maria Prodan a pozat în "Playboy".

Impresara a făcut un pariu cu fiicele sale, că își va arăta trupul nud, nu doar acum, până la vârsta de 50 de ani, doarece își dorește să demonstreze că este o femeie care își menține corpul tânăr. "Impresara a facut un pariu cu fiicele sale, Rebecca si Sarah! Le-a spus ca isi va arata trupul nud in dressing, in plus, intelegerea este aceea ca va arata perfect nu doar acum, la 46 de ani, ci pana la 50 de ani! Practic, glumind putin, vrea sa le faca un pic concurenta si s-a "bagat" fara frica la intelegere financiara cu pustoaicele! Isi doreste ca atunci cand iese pe strada cu ele sa nu fie considerata mama lor, ci sora, si sa demonstreze ca o femeie isi poate mentine corpul tanar si de sirena la orice varsta. Oricum, ea nu are inhibitii si se jura ca si la batranete, costumul de baie ii va veni ca turnat", au spus prietenele agentei FIFA, potrivit cancan.ro.