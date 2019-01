Anamaria Prodan, atac teribil la adresa lui Mihai Stoica. "Nici nu-l bag în seamă! Eu vorbesc doar cu Gigi Becali"

Anamaria Prodan a fost deranjată de faptul că Mihai Stoica s-a opus venirii lui Dan Alexa la FCSB.

"Când au auzit de Steaua, cei de la Călărași nu s-au opus deloc, dar în lumea asta, a fotbalului, mai sunt și viermișori care vin și aruncă câte o vorbă ca să fie băgați în seamă. Patronul nu știu dacă a fost influențat, dar a făcut o alegere. Au fost mai mulți care și-au spus părerea. A contat foarte mult părerea lui fiindcă Gigi ține la MM. Și eu poate aş fi avut ceva de spus în acest caz, dar datorită relaţiei pe care o am cu Gigi nu vreau să fac discuții și cancan. M-a rugat aşa: "Tată, tu n-ai voie să vorbești de MM. El n-are voie să vorbească de tine". Punct. Este o înțelegere asumată, deci pentru mine există doar Gigi Becali", a declarat Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan, atac devastator la conducerea FCSB: "După Reghe au venit antrenori fără minte, zero barat!"

Întrebată dacă are ceva de împărţit cu Mihai Stoica, Anamaria Prodan a răspuns: "Eu una, nu. N-am nimic cu el. Dacă ne vedem ne salutăm, dacă nu, nu. Eu când vorbesc de Steaua, vorbesc doar cu Gigi Becali, restul nu contează. Vorbesc cu președintele doar când patronul îmi spune vorbește cu el. Atât contează pentru mine. În viață mi-a fost foarte bine pentru că am vorbit la cel mai înalt nivel. Eu n-am stat să vorbesc cu ofițerul de presă ca să ajung la cineva din club. Spuneam "Eu sunt Anamaria Prodan și vreau să vorbesc cu patronul!". Și-atunci? Ce să am cu unul care lucrează pentru patron? Nici nu-l bag în seamă!".