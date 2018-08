Andreea Mantea a izbucnit în lacrimi la TV. "Tremur... Nu mai pot!"

Andreea Mantea si-a facut aparitia in platoul emisiunii in postura de moderatoare a show-ului matrimonial, vizibil emotionata de reactiile celor prezenti, si si-a stapanit cu greu trairile.

"Gata, ca incep sa plang, jur ca plang! Tremur de emotii, nu mai pot! Ma bucur tare mult ca ma aflu aici!", au fost primele reactii ale Andreei Mantea.

"Eu vreau sa va fiu prietena, sa fiu alaturi de voi, puteti sa-mi spuneti absolut orice, puteti avea incredere in mine! Daca sunteti singuri, daca inca nu v-ati gasit jumatatea, (…) va invit sa va luati inima-n dinti, sa prindeti curaj, si sa va inscrieti la emisiune", a sunat indemnul Andreei Mantea.

Ce salariu va avea Andreea Mantea la "Te vreau lângă mine". Prezentatoarea TV va încasa lunar o sumă considerabilă

"Primesc cu bratele deschise aceasta noua provocare. Sunt foarte fericita si de abia astept sa iau parte in acest proiect care imi este atat de drag si care, cred eu, mi se potriveste manusa. Va fi o experienta minunata, pe care am mai trait-o, atunci cand am moderat o alta emisiune matrimoniala, asa ca nu imi ramane decat sa imi controlez emotiile si sa fiu alaturi de concurentii care vor veni in platoul Te vreau langa mine! pentru a-si gasi dragostea. Acum sunt in vacanta, imi incarc bateriile pentru a reveni cu forte proaspete. Abia astept sa ne reintalnim pe micul ecran!", a declara inainte de emisiune Andreea Mantea.