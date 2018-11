Andreea Marin n-a mai rezistat şi a izbucnit în lacrimi. "Am 5-6 operaţii la activ!"

Andreea Marin a început să plângă atunci când a auzit prin ce chinuri a trecut o femeie diagnosticată cu cancer.

"Ii multumesc lui Dumnezeu ca nu am trecut prin asta, dar am 5-6 operatii la activ si pe de alta parte vad in jurul meu, prin natura muncii mele, atatea situatii comparabile cu ceea ce am aflat astazi, nu pot sa stau cu mainile in san", a spus Andreea Marin.

În 2013, Andreea Marin a povestit cum a ajuns să se trateze tocmai în Turcia, la o renumită clinică din Istanbul: "Merg in Turcia, la Acibadem, dar nu chiar lunar. Am avut o problema foarte serioasa, legata de imunitate, hormonala, asta dupa ceva timp de la nastere. Si lucrurile s-au agravat pentru ca, neavand un diagnosticul, practic nu tratam problema. Trecand vremea, au fost vreo doi ani la mijloc in care nu stiam ce am, analizele erau aparent bune si medicii imi spuneau "N-ai nimic!", insa simptomele aratau ca nu sunt in regula. Am rezolvat aceasta problema de sanantate. Mai am problema cu coloana pe care o tratez, am facut tratamente, analize, dar ma simt bine".