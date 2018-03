Andrei Gheorghe: "Mort". Răspunsul macabru oferit de fostul jurnalist, în 2015, la întrebarea "Unde te vezi peste 5 ani"

Într-un dialog cu fanii, pe Reddit, din 13 octombrie 2015, AMA Andrei Gheorghe (n.r. Ask me anything / Întreabă-mă orice), fostul jurnalist a fost întrebat unde se vede peste 5 ani, scrie antena3.ro. Răspunsul macabru de atunci poate a fost primit cu umor, însă în lumina evenimentului tragic de ieri devine chiar șocant. „Mort.", a spus, sec, Andrei Gheorghe.

Andrei Gheorghe a murit doi ani și câteva luni mai târziu. A fost găsit în baia casei sale, iar poliția, apelată la ora 22:25, la 12 ore de la deces, a confirmat moartea omului de radio și televiziune.

Andrei Gheorghe s-a născut la 14 ianuarie 1962, la Lipetk, Rusia. A absolvit Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universităţii Bucureşti (secţia rusă-engleză).

Şi-a început activitatea jurnalistică în 1991, ca reporter special la Radio Constanţa, unde a rămas până în 1993. Consacrarea i-a adus-o emisiunea de radio '13-14', realizată la Pro FM Bucureşti (1996-2002). La postul PRO TV a moderat şi emisiunea 'Lanţul Slăbiciunilor'.

În 2002 şi 2003, a realizat la Antena 1 emisiunea 'Gheorghe' şi a reluat emisiunea '13-14', mai întâi la Radio 21 şi apoi la Radio Total (2005-2006).

A avut un rol secundar în filmele 'Amen' (2002) al lui Costa Gavras, 'Tinereţe fără tinereţe' (2007) al lui Francis Ford Coppola şi a colaborat cu trupa de hip hop 'Paraziţii' pentru albumul 'Irefutabil'. A mai realizat un scurtmetraj în 2008, numit 'Dubla personalitate', conform Agerpres.ro.

În 2006 a publicat volumul 'Midnight Killer - Banalitatea s-a născut la oraş', însoţit de un CD audio în colecţia 'Ego Publicistica' de la Editura Polirom.

În 2004 a devenit consilier media şi realizator de emisiuni ('Politică, frate!' şi 'Am o ştire pentru tine!') la Realitatea TV, post cu care a încheiat colaborarea în mai 2008.

A scris la 'Academia Caţavencu' şi în ghidul '24-FUN'. În afară de realizarea de emisiuni radio şi TV, a deţinut funcţii de conducere la posturile unde a lucrat: director de programe la Radio Sky Constanţa şi Pro FM Bucureşti, director de programe al trustului Media Pro, consilier în probleme de marketing la Antena 1 Bucureşti.

La 16 martie 2009 a revenit în trustul Realitatea-Caţavencu, unde a fost realizatorul emisiunii 'Cu Gheorghe şi Mihaiu' de la Radio Guerilla. Din septembrie 2009, timp de trei luni, a fost moderatorul unui reality show românesc difuzat la postul TV Kanal D: 'Rătăciţi în Panama'.

La 4 ianuarie 2010, Andrei Gheorghe a preluat funcţia de consilier al ministrului finanţelor, Sebastian Vlădescu, fiind responsabil cu coordonarea Departamentului de Comunicare. A ocupat acest post până la 26 februarie 2010, când Ministerul Finanţelor a încetat relaţiile contractuale cu acesta.

A realizat emisiunea 'Clubul de poker' la postul Prima TV în România (septembrie - decembrie 2010) şi 'Salutare Naţiune' pe canalul Prime în Republica Moldova (Chişinău) (2010-2011). În cursul anului 2012 a realizat emisiunea-interviu 'Oameni şi oameni' la postul The Money Channel.