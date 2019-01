Angela Nicolae, despre execuţia din Telepatia: Mustaţă spunea că nu poate să-l condamne pe Voiculescu pentru că este nevinovat

Dezvaluirile facute de Angela Nicolae vin sa completeze seria informatiilor aparute in spatiul public de-a lungul ultimilor ani, potrivit carora scoaterea judecatorului Stan Mustata din dosarul "Telepatia" s-a facut la comanda politica, astfel incat in dosar sa fie introdusa judecatoarea Camelia Bogdan, cea care in cateva termene a solutionat dosarul cu sute de volume si a dispus condamnarea lui Dan Voiculescu la 10 ani inchisoare.



In interviul acordat Lumea Justitiei, procuroarea Angela Nicolae a facut noi dezvaluiri si despre modul de lucru al Laurei Codruta Kovesi, de aceasta data din perioada in care ocupa functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie. Supusa unui lung sir de abuzuri, Angela Nicolae a dorit sa reitereze avertismentul pe care l-a facut in anul 2014, avertisment in urma caruia a fost trimisa din nou dupa gratii, fiindu-i inlocuita masura controlului judiciar cu masura arestului preventiv. In ce priveste acest episod, Angela Nicolae ne-a marturist ca motivul invocat de procuroarea DNA Monica Danciu pentru revocarea controlului judiciar a fost ca "in loc sa ma ocup de copii, in loc sa ma ocup de apararea mea, ies si public niste articole la Lumea Justitiei".

"Intrebarea a fost automat, de unde si de cand DNA se intereseaza de cum inculpatii isi fac temele si se ocupa de copiii aceia pe care Kovesi insasi i-a trimis dupa gratii si a distrus familii, dar si imaginea si cariera profesionala", s-a intrebat retoric fosta sefa a Departamentului de Relatii Internationale din PICCJ.



Aceea a fost de altfel si perioada in care Angela Nicolae a interactionat cu judecatoarea care i s-a destainuit cu privire la traumele suferite de judecatorul Stan Mustata in timpul judecarii dosarului "Telepatia", dar si perioada in care a intalnit-o pe arest pe Mariana Rarinca, pensionara condamnata la 3 ani de inchisoare cu suspendare, pentru ca ar fi santajat-o pe fosta sefa a Inaltei Curti Livia Stanciu, cand de fapt aceasta isi cerea banii cuveniti.



Dezvaluiri cutremuratoare din penitenciarul "Tenerife": "Fostul judecator Mustata era extraordinar de impacientat, extraordinar de agitat, si le spunea colegilor de birou ca el nu poate sa il condamne pe Voiculescu pentru ca este nevinovat si ca nu sunt probe in sensul vinovatiei"



"In legatura cu alte probleme legate de dezvaluirile pe care mi le-a facut o judecatoare cu care m-am intalnit la penitenciarul Targsor... Ca sa continuam pe o nota umoristica, penitenciarul Targsor era supranumit si "Tenerife", datorita faptului ca venisera acolo niste calugarite din Tenerife, pentru niste activitati socio-cultural-educative. La Tenerife, aceasta judecatoare imi spunea ca a asistat la o discutie pe care o avea fostul judecator Mustata in biroul lui, inainte sa intre la judecarea dosarului profesorului Voiculescu. Era extraordinar de impacientat, extraordinar de agitat, si le spunea colegilor de birou si celor care intrau in birou ca el nu poate sa condamne acest om pentru ca este nevinovat si ca nu sunt probe in sensul vinovatiei. Iar aceasta chestiune m-a facut, tot in perioada controlului judiciar, sa scriu o scrisoare, pe care am trimis-o la Lumea Justitiei, adresta dl-ui profesor Voiculescu, in care ii spuneam ca nu vor reusi acest lucru, atata vreme cat in varful institutiilor de forta se vor afla persoanele respective care au facut asa de mult rau justitiei, si ca acestea trebuie sa fie schimbate. Sigur, era vorba de cele trei institutii, DNA, SRI si Inalta Curte de Casatie si Justitie.



Vreau sa spun ca tot la "Tenerife" am avut aceasta intalnire extraordinara cu o femeie nevinovata, o femeie speciala, cu Mariana Rarinca, iar in penitenciarul Targsor, supranumit si Tenerife, toata lumea stia ca ea este victima lui Stanciu, iar eu sunt victima lui Kovesi.



Cu aceasta ocazie a intalnirii noastre, si ne intalneam de obicei fie la biserica, situata in curtea penitenciarului, fie la "curtea de aer", unde stiam clar ca suntem interceptate si ca sunt camere de luat vederi, dar cu toata aceasta situatie noi am luat legatura. Vazand starea in care se afla, i-am dat un telefon de la Lumea Justitiei pentru a putea sa isi prezinte toate necazurile si abuzurile la care a fost supusa.



Pe de alta parte, ea mi-a spus cu aceasta ocazie despre modul in care a avut loc ascesiunea fostei sefe a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Livia Stanciu. Mi-a vorbit despre perioada cat a fost procuror, pentru ca inainte sa fie judecator la Inalta Curte fusese procuror, si mi-a povestit mai multe aspecte din activitatea de procuror, la care eu nu o sa ma refer pentru ca nu am acordul doamnei Rarinca. La momentul respectiv doamna Rarinca spunea ca este in cautarea unor documente care sa dovedeasca vinovatia lui Livia Stanciu".

