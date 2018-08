Animale vampiri energetici: Care sunt trăsaturile unui animal-vampir? Cum se manifestă vampirismul energetic la animale

Iata cum te ajuta animalele de companie cand vine vorba de vampirism energetic, potrivit lui Mihail Platonov, autorul cartii "Vampirii si donatorii casei. Secretele protectiei energetice".

Cum se manifesta vampirismul energetic la animale

Vampirismul este pentru animale un fenomen temporar, ele avand capaciatatea de a-si completa energia din natura. Daca animalul tau de companie se gudura excesiv pe la picioarele tale fara vreun motiv anume, daca te priveste insistent in ochi fara sa clipeasca, sau daca manifesta prea multa agresivitate, provocandu-ti emotii negative si iritare, orice comportament inexplicabil al animalului poate fi o manifestare de vampirism.

Pisicile iau energie de la oameni dar numai cand trebuie si cat trebuie. Este suficient sa iti iei pisica in brate si sa-i atingi blanita moale, ca durerea de cap care te-a chinuit o zi intreaga sa dispara ca prin farmec. De ce? Pentru ca se normalizeaza presiunea sangelui din cauza careia te durea capul. Pisica este capabila sa absoarba energia de care nu ai nevoie la un moment dat, determinand vasele sanguine din corpul tau sa se ingusteze sau sa se relaxeze, in functie de tensiunea arteriala pe care o ai. Pisicile negre iau cam mult din energetica casei.

Pisica este un exceptional dispozitiv energo-informational. Ea simte toate neregulile din organismul omului, dar nu "trateaza" pentru ca ar sti cum sa-si ajute stapanii, ci din cu totul alte motive. Dereglarile din organismul uman, durerile, sunt cauzate de modificarile potentialului energetic intr-o anumita regiune a corpului si aceste modificari sunt percepute foarte bine de catre pisici. Pisica este singurul mamifer care, pentru a trai, are mereu nevoie de o anumita cantitate de energie negativa. Nu se poate sa nu fi observat si tu ca pisicilor le place sa stea pe televizor, frigider, computer, masini de spalat in functiune, adica pe aparatura ce iradiaza in mediul inconjurator oscilatii electromagnetice negative. Cu cat mai mare este nivelul acestor oscilatii, cu atat mai fericita este pisica.

