Antonia, dezvăluiri INTIME. La ce vârstă şi-a pierdut VIRGINITATEA şi cum îi place să facă SEX cu Alex Velea

Antonia a mărturisit că nu folosește jucătorii sexuale. De asemenea, nu are nici fantezii ciudate.

"Noi facem dragoste pe muzică metalică. Glumesc! Glumesc! Pe sâni, mai degrabă în zona asta, pentru că eu am pierce-uri pe sfârcuri. Nu prea am folosit la viaţa mea jucării sexuale. Nu prea am experimentat cu multe. Când am venit din America şi nu aveam relaţie, atunci cred că am stat vreun an sau doi ani fără să fac sex. Nu am nicio fantezie ciudată. Nici nu ştiu dacă-mi doresc fantezii ciudate", a spus Antonia.

Antonia a vorbit și despre prima experiență sexuală, pe care a avut-o când încă era la liceu: "Prima dată când am făcut-o a fost naşpa, cu prima mea dragoste. Îmi ziceam: de ce face lumea asta? Gen, te doare, de ce vrei să faci asta? Nu, n-a fost ok. 16 ani aveam, nu ştiu cum o să vadă lumea asta. S-a întâmplat cu prima mea dragoste, cu băiatul cu care am stat tot liceul meu, timp de 4 ani. S-a întâmplat în sufrageria lui. Nu e nimic picant. Îmi place deasupra!".